https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/kurtlar-vadisinin-omer-babasi-emin-olcay-bilgi-sahibi-sifatiyla-ifade-vermeye-cagrildi-1108925990.html
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakteriyle bilinen Emin Olcay yaptığı açıklamaların ardından bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırıldı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T09:27+0300
2026-09-22T09:27+0300
2026-09-22T09:37+0300
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osman sınav
kurtlar vadisi
emin olcay
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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Ömer Baba” karakterini canlandıran Emin Olcay, dizi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından ifade vermeye çağrıldı.Gazeteci Yiğit Uzun'un aktardığına göre Olcay yaptığı açıklamaların ardından bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırıldı.Olcay, Osman Sınav’ın dizinin yapımcılığını bırakmasından sonra çizgisinden sapma olduğuna dikkat çekerek, “Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisinin-omer-babasi-emin-olcay-konustu-feto-incelemesi-dogru-karar-1108900405.html
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osman sınav, kurtlar vadisi, emin olcay
osman sınav, kurtlar vadisi, emin olcay
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı
09:27 22.09.2026 (güncellendi: 09:37 22.09.2026)
Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakteriyle bilinen Emin Olcay yaptığı açıklamaların ardından bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Ömer Baba” karakterini canlandıran Emin Olcay, dizi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından ifade vermeye çağrıldı.
Gazeteci Yiğit Uzun'un aktardığına göre Olcay yaptığı açıklamaların ardından bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
Olcay, Osman Sınav’ın dizinin yapımcılığını bırakmasından sonra çizgisinden sapma olduğuna dikkat çekerek, “Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu” demişti.