https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/kurtlar-vadisinin-omer-babasi-emin-olcay-bilgi-sahibi-sifatiyla-ifade-vermeye-cagrildi-1108925990.html

Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı

Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakteriyle bilinen Emin Olcay yaptığı açıklamaların ardından bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırıldı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T09:27+0300

2026-09-22T09:27+0300

2026-09-22T09:37+0300

türki̇ye

osman sınav

kurtlar vadisi

emin olcay

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Ömer Baba” karakterini canlandıran Emin Olcay, dizi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından ifade vermeye çağrıldı.Gazeteci Yiğit Uzun'un aktardığına göre Olcay yaptığı açıklamaların ardından bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırıldı.Olcay, Osman Sınav’ın dizinin yapımcılığını bırakmasından sonra çizgisinden sapma olduğuna dikkat çekerek, “Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kurtlar-vadisinin-omer-babasi-emin-olcay-konustu-feto-incelemesi-dogru-karar-1108900405.html

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