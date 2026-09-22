https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/kremlin-ukraynada-gecici-ateskes-degil-kalici-baristan-yanayiz-1108939074.html

Kremlin: Ukrayna'da geçici ateşkes değil, kalıcı barıştan yanayız

Kremlin: Ukrayna'da geçici ateşkes değil, kalıcı barıştan yanayız

Sputnik Türkiye

Ukrayna'da krizin kalıcı olarak sonlanmasından yana olduklarını belirten Peskov, Zelenskiy'in bunu sağlamak için neler yapması gerektiğini bildiğini vurguladı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T13:48+0300

2026-09-22T13:48+0300

2026-09-22T13:48+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

rusya

ukrayna

almanya

bm güvenlik konseyi

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın hiçbir şey kazandırmayacak geçici bir ateşkesi değil, kalıcı bir barışı desteklediğini belirtti.Vladimir Zelenskiy'in çatışmanın devamı ve sona erdirilmesine yönelik açıklamalarının çelişkili olduğunu vurgulayan Peskov, Zelenskiy'in birkaç gün önce Rus ekonomisine zarar vermek için 40 güne daha ihtiyacı olduğunu söylediğini anımsattı. Ukrayna için askeri ve ekonomik durumun her geçen gün kötüleştiğini ve bunun süreceğini belirten Peskov, Kiev yönetiminin kalıcı barış yoluna girmek için hangi kararları alması gerektiğini bildiğini ifade etti.Almanya siyaseti ve BM reformuAlmanya Başbakanı Friedrich Merz'in Rusya'ya yönelik çatışmacı bir söylem benimsediğini kaydeden Peskov, Almanya İçin Alternatif Partisi'nin duruşunun bu yaklaşıma kıyasla çok daha avantajlı göründüğünü dile getirdi. Bununla birlikte Peskov, BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması ve yeni ülkeler ile uluslararası birliklerin sesini duyurabilmesi için daimi üye sayısının artırılması gerektiğini söyledi.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelerin ve bunların sahip olduğu veto hakkının korunmasından yana olduğunu yineledi.Karadeniz tahıl koridoru ve sevkiyatlarKaradeniz üzerinden gerçekleştirilen tahıl sevkiyatlarındaki durumun Ukrayna tarafının eylemleri nedeniyle ciddi şekilde zorlaştığını bildiren Peskov, Rusya'nın Rus tahılının taşınması için alternatif güzergahlar sağladığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/rusya-dis-istihbarat-servisinden-bruksele-uyari-ab-kurumlarina-guven-sarsilacak-1108933353.html

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vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, almanya, bm güvenlik konseyi, kremlin, dmitriy peskov