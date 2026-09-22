https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/kozinoglu-sorusturmasinda-tutuklanmisti-enver-altayli-savciyi-tehdit-etti-1108948864.html

Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanmıştı: Enver Altaylı savcıyı tehdit etti

Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanmıştı: Enver Altaylı savcıyı tehdit etti

Sputnik Türkiye

Enver Altaylı hakkında savcıyı tehdit ettiği gerekçesiyle 'kamu görevlisine karşı tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T20:35+0300

2026-09-22T20:35+0300

2026-09-22T20:35+0300

türki̇ye

enver altaylı

kaşif kozinoğlu

silivri cumhuriyet başsavcılığı

mi̇t

kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret

tehdit

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Enver Altaylı hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Altaylı'nın ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik, "Kendine dikkat et, daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde tehdit içerikli ifadeler kullandığı belirtildi.Altaylı hakkında 'kamu görevlisine karşı tehdit' suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/kozinoglu-sorusturmasi-enver-altayli-tutuklandi--1108943474.html

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Sputnik Türkiye

enver altaylı, kaşif kozinoğlu, silivri cumhuriyet başsavcılığı, mi̇t, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, tehdit