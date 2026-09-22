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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/kozinoglu-sorusturmasinda-tutuklanmisti-enver-altayli-savciyi-tehdit-etti-1108948864.html
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanmıştı: Enver Altaylı savcıyı tehdit etti
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanmıştı: Enver Altaylı savcıyı tehdit etti
Sputnik Türkiye
Enver Altaylı hakkında savcıyı tehdit ettiği gerekçesiyle 'kamu görevlisine karşı tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T20:35+0300
2026-09-22T20:35+0300
türki̇ye
enver altaylı
kaşif kozinoğlu
silivri cumhuriyet başsavcılığı
mi̇t
kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret
tehdit
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Enver Altaylı hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Altaylı'nın ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik, "Kendine dikkat et, daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde tehdit içerikli ifadeler kullandığı belirtildi.Altaylı hakkında 'kamu görevlisine karşı tehdit' suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/kozinoglu-sorusturmasi-enver-altayli-tutuklandi--1108943474.html
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enver altaylı, kaşif kozinoğlu, silivri cumhuriyet başsavcılığı, mi̇t, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, tehdit
enver altaylı, kaşif kozinoğlu, silivri cumhuriyet başsavcılığı, mi̇t, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, tehdit

Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanmıştı: Enver Altaylı savcıyı tehdit etti

20:35 22.09.2026
© Fotoğraf : TwitterEnver Altaylı
Enver Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© Fotoğraf : Twitter
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Enver Altaylı hakkında savcıyı tehdit ettiği gerekçesiyle 'kamu görevlisine karşı tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Enver Altaylı hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Altaylı'nın ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik, "Kendine dikkat et, daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde tehdit içerikli ifadeler kullandığı belirtildi.
Altaylı hakkında 'kamu görevlisine karşı tehdit' suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Enver Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
TÜRKİYE
Kozinoğlu soruşturması: Enver Altaylı tutuklandı
17:23
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