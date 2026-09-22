https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/kozinoglu-sorusturmasi-enver-altayli-tutuklandi--1108943474.html
Kozinoğlu soruşturması: Enver Altaylı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturması: Enver Altaylı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı, 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T17:23+0300
2026-09-22T17:23+0300
2026-09-22T17:31+0300
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enver altaylı
kaşif kozinoğlu
fetö
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ hükümlüsü ve eski istihbaratçı Enver Altaylı tutuklandı.Altaylı'nın, 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçundan tutuklandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-1-kisi-tutuklandi-1108914138.html
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enver altaylı, kaşif kozinoğlu, fetö, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet
enver altaylı, kaşif kozinoğlu, fetö, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet
Kozinoğlu soruşturması: Enver Altaylı tutuklandı
17:23 22.09.2026 (güncellendi: 17:31 22.09.2026)
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı, 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ hükümlüsü ve eski istihbaratçı Enver Altaylı tutuklandı.
Altaylı'nın, 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçundan tutuklandığı bildirildi.