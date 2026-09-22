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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/kozinoglu-sorusturmasi-enver-altayli-tutuklandi--1108943474.html
Kozinoğlu soruşturması: Enver Altaylı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturması: Enver Altaylı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı, 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
enver altaylı
kaşif kozinoğlu
fetö
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ hükümlüsü ve eski istihbaratçı Enver Altaylı tutuklandı.Altaylı'nın, 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçundan tutuklandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kasif-kozinoglu-sorusturmasi-1-kisi-tutuklandi-1108914138.html
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enver altaylı, kaşif kozinoğlu, fetö, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet
enver altaylı, kaşif kozinoğlu, fetö, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet

Kozinoğlu soruşturması: Enver Altaylı tutuklandı

17:23 22.09.2026 (güncellendi: 17:31 22.09.2026)
© Fotoğraf : TwitterEnver Altaylı
Enver Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© Fotoğraf : Twitter
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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı, 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ hükümlüsü ve eski istihbaratçı Enver Altaylı tutuklandı.
Altaylı'nın, 'kasten öldürmeye azmettirmek' suçundan tutuklandığı bildirildi.
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
TÜRKİYE
Kaşif Kozinoğlu soruşturması: 1 kişi tutuklandı
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