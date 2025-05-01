https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/firtina-devam-ediyor-meteorolojiden-bolge-bolge-uyari-1095824977.html

Fırtına devam ediyor: Meteorolojiden bölge bölge uyarı

Fırtına devam ediyor: Meteorolojiden bölge bölge uyarı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin 1 Mayıs hava tahminine göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı var. İl il sıcaklık değerleri ve yağış bilgileri burada!

2025-05-01T06:32+0300

2025-05-01T06:32+0300

2025-05-01T06:32+0300

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Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrederken Meteroloji 1 Mayıs hava tahminlerine göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde güney ve iç kesimlerinde aralıklarla kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. İç Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Karadeniz Bölgesi genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusu dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların, güney ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Bursa'nın güney, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgar ve fırtına uyarısıRüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da üneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Toz taşınımı bekleniyorGüneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumszuluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara BölgesiBalıkesir: 8°C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEdirne: 8°C, 25°C – Parçalı ve çok bulutluİstanbul: 10°C, 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKırklareli: 8°C, 21°C – Parçalı ve çok bulutluEge BölgesiAfyonkarahisar: 9°C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliDenizli: 11°C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliİzmir: 12°C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde yer yer kuvvetliMuğla: 8°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliAkdeniz BölgesiAdana: 15°C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliAntalya: 16°C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliBurdur: 10°C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliHatay: 16°C, 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç Anadolu BölgesiAnkara: 10°C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliEskişehir: 6°C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliKonya: 11°C, 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, batısında yer yer kuvvetliNevşehir: 11°C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizBolu: 6°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliDüzce: 8°C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetliSinop: 10°C, 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak: 7°C, 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde yer yer kuvvetliOrta ve Doğu KaradenizAmasya: 8°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRize: 10°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun: 8°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon: 10°C, 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu Anadolu BölgesiErzurum: 5°C, 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars: 5°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 12°C, 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan: 7°C, 19°C – Parçalı ve çok bulutluGüneydoğu Anadolu BölgesiAdıyaman: 16°C, 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDiyarbakır: 13°C, 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGaziantep: 13°C, 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSiirt: 14°C, 30°C – Parçalı ve çok bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/istanbulda-deniz-ulasimina-1-mayis-duzenlemesi-geldi-vapur-seferleri-iptal-mi--1095822136.html

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