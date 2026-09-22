https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/israil-turkiyenin-denizalti-gucune-karsi-filosunu-genisletmeyi-planliyor-1108935132.html
İsrail, Türkiye'nin denizaltı gücüne karşı filosunu genişletmeyi planlıyor
İsrail, Türkiye'nin denizaltı gücüne karşı filosunu genişletmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
İsrail basınına göre, Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı sayısını 18'e çıkarma planı Tel Aviv'de yakından takip ediliyor. İsrailli savunma yetkililerinin... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T12:57+0300
2026-09-22T12:57+0300
2026-09-22T12:57+0300
savunma
türkiye
i̇srail
donanma
denizaltı
askeri güç
filo
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İsrail güvenlik yetkililerinin, denizaltı sayısını önümüzdeki yıllarda 18'e çıkarması beklenen Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü gerekçe göstererek, Tel Aviv yönetimine denizaltı filosunu yeni alımlarla 8'e çıkarma tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, İsrail'in Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı konusunda güçlenmesini yakından takip ettiği ve buna karşı Almanya yapımı 'yeni ve ileri teknoloji' araçlarla denizaltı filosunu genişletme hamlesi yaptığı belirtildi.Haberde, Türkiye'nin halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğu ve bu sayının 18'e çıkarılacağı, buna karşılık İsrail'in 5 denizaltısının bulunduğu ve 6'ncı denizaltının yakında ülkeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.İsrail savunma yetkililerinin denizaltı filosunun 8'e çıkarılması yönündeki tavsiyesini siyasi yönetime sunduğuna işaret edilen haberde, Almanya ile yapılan son anlaşma uyarınca Tel Aviv'in aynı fiyattan 7'nci denizaltıyı satın alma opsiyonu bulunduğu ancak bu hakkın henüz kullanılmadığı ifade edildi.Haberde, savunma yetkililerinin öncelikle fiyat artışı yaşanmadan bu opsiyonu devreye sokma, ardından da 8'inci denizaltıyı satın alma görüşünde olduğu bildirildi.İsrail'deki denizaltı personel gücü tartışmalarına atıf yapılan haberde, bu konunun henüz Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde profesyonel bir incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekildi.Habere göre, İsrailli üst düzey savunma kaynakları, denizaltı satın alma hamlesinin seçimlere kadar gerçekleşemeyeceğini ve bu adımın yeni hükümet tarafından atılmasının beklendiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/abd-basini-rusya-silah-uretiminde-rakiplerinin-onune-gecti-1108739123.html
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türkiye, i̇srail, donanma, denizaltı, askeri güç, filo
türkiye, i̇srail, donanma, denizaltı, askeri güç, filo
İsrail, Türkiye'nin denizaltı gücüne karşı filosunu genişletmeyi planlıyor
İsrail basınına göre, Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı sayısını 18'e çıkarma planı Tel Aviv'de yakından takip ediliyor. İsrailli savunma yetkililerinin, İsrail donanmasında mevcut 5 denizaltılık filonun yeni alımlarla 8'e çıkarılmasını tavsiye ettiği bildirildi.
İsrail güvenlik yetkililerinin, denizaltı sayısını önümüzdeki yıllarda 18'e çıkarması beklenen Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü gerekçe göstererek, Tel Aviv yönetimine denizaltı filosunu yeni alımlarla 8'e çıkarma tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.
İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, İsrail'in Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı konusunda güçlenmesini yakından takip ettiği ve buna karşı Almanya yapımı 'yeni ve ileri teknoloji' araçlarla denizaltı filosunu genişletme hamlesi yaptığı belirtildi.
Haberde, Türkiye'nin halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğu ve bu sayının 18'e çıkarılacağı, buna karşılık İsrail'in 5 denizaltısının bulunduğu ve 6'ncı denizaltının yakında ülkeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
İsrail savunma yetkililerinin denizaltı filosunun 8'e çıkarılması yönündeki tavsiyesini siyasi yönetime sunduğuna işaret edilen haberde, Almanya ile yapılan son anlaşma uyarınca Tel Aviv'in aynı fiyattan 7'nci denizaltıyı satın alma opsiyonu bulunduğu ancak bu hakkın henüz kullanılmadığı ifade edildi.
Haberde, savunma yetkililerinin öncelikle fiyat artışı yaşanmadan bu opsiyonu devreye sokma, ardından da 8'inci denizaltıyı satın alma görüşünde olduğu bildirildi.
İsrail'deki denizaltı personel gücü tartışmalarına atıf yapılan haberde, bu konunun henüz Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde profesyonel bir incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekildi.
Habere göre, İsrailli üst düzey savunma kaynakları, denizaltı satın alma hamlesinin seçimlere kadar gerçekleşemeyeceğini ve bu adımın yeni hükümet tarafından atılmasının beklendiğini kaydetti.