https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/israil-turkiyenin-denizalti-gucune-karsi-filosunu-genisletmeyi-planliyor-1108935132.html

İsrail, Türkiye'nin denizaltı gücüne karşı filosunu genişletmeyi planlıyor

İsrail, Türkiye'nin denizaltı gücüne karşı filosunu genişletmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

İsrail basınına göre, Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı sayısını 18'e çıkarma planı Tel Aviv'de yakından takip ediliyor. İsrailli savunma yetkililerinin... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T12:57+0300

2026-09-22T12:57+0300

2026-09-22T12:57+0300

savunma

türkiye

i̇srail

donanma

denizaltı

askeri güç

filo

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İsrail güvenlik yetkililerinin, denizaltı sayısını önümüzdeki yıllarda 18'e çıkarması beklenen Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü gerekçe göstererek, Tel Aviv yönetimine denizaltı filosunu yeni alımlarla 8'e çıkarma tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, İsrail'in Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı konusunda güçlenmesini yakından takip ettiği ve buna karşı Almanya yapımı 'yeni ve ileri teknoloji' araçlarla denizaltı filosunu genişletme hamlesi yaptığı belirtildi.Haberde, Türkiye'nin halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğu ve bu sayının 18'e çıkarılacağı, buna karşılık İsrail'in 5 denizaltısının bulunduğu ve 6'ncı denizaltının yakında ülkeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.İsrail savunma yetkililerinin denizaltı filosunun 8'e çıkarılması yönündeki tavsiyesini siyasi yönetime sunduğuna işaret edilen haberde, Almanya ile yapılan son anlaşma uyarınca Tel Aviv'in aynı fiyattan 7'nci denizaltıyı satın alma opsiyonu bulunduğu ancak bu hakkın henüz kullanılmadığı ifade edildi.Haberde, savunma yetkililerinin öncelikle fiyat artışı yaşanmadan bu opsiyonu devreye sokma, ardından da 8'inci denizaltıyı satın alma görüşünde olduğu bildirildi.İsrail'deki denizaltı personel gücü tartışmalarına atıf yapılan haberde, bu konunun henüz Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde profesyonel bir incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekildi.Habere göre, İsrailli üst düzey savunma kaynakları, denizaltı satın alma hamlesinin seçimlere kadar gerçekleşemeyeceğini ve bu adımın yeni hükümet tarafından atılmasının beklendiğini kaydetti.

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türkiye, i̇srail, donanma, denizaltı, askeri güç, filo