https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/abd-basini-rusya-silah-uretiminde-rakiplerinin-onune-gecti-1108739123.html
ABD basını: Rusya, silah üretiminde rakiplerinin önüne geçti
ABD basını: Rusya, silah üretiminde rakiplerinin önüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya'nın yeni nesil düşük maliyetli silah teknolojilerinde rakiplerini geride bıraktığını belirtildi. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T08:05+0300
2026-09-14T08:05+0300
2026-09-14T08:19+0300
savunma
rusya
batı
silah
abd
wall street journal (wsj)
nato
patriot
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Rusya'nın modern, düşük maliyetli ve seri üretilebilir silahların üretiminde rakiplerinin önüne geçtiğini yazdı.Yazıda, “Moskova, rakiplerini geride bıraktı” ifadesi kullanıldı.Rusya'nın ‘Bandırol’ adlı yeni küçük boyutlu seyir füzesi ile ‘Geran’ insansız hava aracı gibi yeni nesil yenilikçi füze silahlarına sahip olduğunu vurgulayan gazetenin aktardığına göre, bu silahlar, hedefleri hassas biçimde tespit etmeyi ve önleyici müdahalelerden kaçınmayı sağlayan ileri elektronik sistemlerle donatılmış durumda.WSJ’ye göre, yeni ve nispeten düşük maliyetli silahların üretimi, Rusya'nın uyum sağlama ve yenilik yaratma kapasitesine işaret ediyor.Öte yandan, Ukrayna'nın üretim kaynakları ve uzun vadeli planlama imkânlarından yoksun olduğu kaydedildi.ABD ve NATO müttefiklerinin de Patriot hava savunma sistemleri için kullanılan füze savarlar gibi hayati önem taşıyan silahların üretimini artırmakta zorlandığı hatırlatılan haberde, Batılı ülkelerin yenilikleri seri üretime hızlı biçimde aktarma konusunda da sorun yaşadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/usakov-brics-zirvesinde-ukraynadan-sadece-bir-kez-bahsedildi-1108729237.html
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rusya, batı, silah, abd, wall street journal (wsj), nato, patriot, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), füze
rusya, batı, silah, abd, wall street journal (wsj), nato, patriot, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), füze
ABD basını: Rusya, silah üretiminde rakiplerinin önüne geçti
08:05 14.09.2026 (güncellendi: 08:19 14.09.2026)
Rusya'nın yeni nesil düşük maliyetli silah teknolojilerinde rakiplerini geride bıraktığını belirtildi.
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Rusya'nın modern, düşük maliyetli ve seri üretilebilir silahların üretiminde rakiplerinin önüne geçtiğini yazdı.
Yazıda, “Moskova, rakiplerini geride bıraktı” ifadesi kullanıldı.
Rusya'nın ‘Bandırol’ adlı yeni küçük boyutlu seyir füzesi ile ‘Geran’ insansız hava aracı gibi yeni nesil yenilikçi füze silahlarına sahip olduğunu vurgulayan gazetenin aktardığına göre, bu silahlar, hedefleri hassas biçimde tespit etmeyi ve önleyici müdahalelerden kaçınmayı sağlayan ileri elektronik sistemlerle donatılmış durumda.
WSJ’ye göre, yeni ve nispeten düşük maliyetli silahların üretimi, Rusya'nın uyum sağlama ve yenilik yaratma kapasitesine işaret ediyor.
Öte yandan, Ukrayna'nın üretim kaynakları ve uzun vadeli planlama imkânlarından yoksun olduğu kaydedildi.
ABD ve NATO müttefiklerinin de Patriot hava savunma sistemleri için kullanılan füze savarlar gibi hayati önem taşıyan silahların üretimini artırmakta zorlandığı hatırlatılan haberde, Batılı ülkelerin yenilikleri seri üretime hızlı biçimde aktarma konusunda da sorun yaşadığı belirtildi.