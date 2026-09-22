https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/iran-abdnin-tehditlerine-ragmen-havayollarinin-yurtdisi-ucuslari-ekimden-itibaren-surecek-1108937590.html
İran: ABD'nin tehditlerine rağmen havayollarının yurtdışı uçuşları ekimden itibaren sürecek
İran: ABD'nin tehditlerine rağmen havayollarının yurtdışı uçuşları ekimden itibaren sürecek
Sputnik Türkiye
İran Sivil Havacılık Örgütü'nden yapılan açıklamada, İranlı havayolu şirketleri tarafından gerçekleştirilen yurt dışı uçuşları ekim ayının başından itibaren planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.
2026-09-22T13:33+0300
2026-09-22T13:33+0300
2026-09-22T13:33+0300
dünya
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havayolları
uçuşlar
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, İran havayollarının çarşamba gününden itibaren uluslararası uçuşlardan fiilen dışlanabileceğini söylemişti.İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre, İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsü, şu ana kadar İran havayollarının gerçekleştirdiği yurt dışı uçuşlarından hiçbirinin iptal edilmediğini ve tüm uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.Sözcü, uçuş programlarında herhangi bir değişiklik yapılması halinde yolcuların önceden bilgilendirileceğini söyledi. Ayrıca, yurtdışı uçuşların durdurulmasına yönelik herhangi bir talimat verilmediğini bildirdi.Ne olmuştu?ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın tüm ticari havayollarının 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren dünya genelinde faaliyetlerini durduracağını söylemişti.Bessent, ABD merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, Washington'ın Tahran'ın sivil havacılık ağını hedef alan geniş kapsamlı ikincil yaptırımlar uygulayacağını belirtmişti.Bessent, "23 Eylül'de tüm İran havayolları dünya genelinde kapatılacak" ifadelerini kullanmıştı.Bessent, İran uçaklarına hizmet veren uluslararası havalimanlarının ve şirketlerin de ABD'nin finansal sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıya kalacağını da eklemişti.ABD Hazine Bakanı, yabancı işletmelerin İran uçaklarına yakıt ikmali yapması, iniş hizmetleri sağlaması veya bu uçakların yolcu biletlerini satması halinde Washington'ın yaptırımlarıyla karşılaşabileceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/abd-hazine-bakani-iranin-tum-ticari-havayollari-23-eylulden-itibaren-dunya-genelinde-kapanacak-1108914281.html
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i̇ran, havayolları, uçuşlar
i̇ran, havayolları, uçuşlar
İran: ABD'nin tehditlerine rağmen havayollarının yurtdışı uçuşları ekimden itibaren sürecek
İran Sivil Havacılık Örgütü'nden yapılan açıklamada, İranlı havayolu şirketleri tarafından gerçekleştirilen yurt dışı uçuşları ekim ayının başından itibaren planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, İran havayollarının çarşamba gününden itibaren uluslararası uçuşlardan fiilen dışlanabileceğini söylemişti.
İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre, İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsü, şu ana kadar İran havayollarının gerçekleştirdiği yurt dışı uçuşlarından hiçbirinin iptal edilmediğini ve tüm uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.
Sözcü, uçuş programlarında herhangi bir değişiklik yapılması halinde yolcuların önceden bilgilendirileceğini söyledi. Ayrıca, yurtdışı uçuşların durdurulmasına yönelik herhangi bir talimat verilmediğini bildirdi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın tüm ticari havayollarının 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren dünya genelinde faaliyetlerini durduracağını söylemişti.
Bessent, ABD merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, Washington'ın Tahran'ın sivil havacılık ağını hedef alan geniş kapsamlı ikincil yaptırımlar uygulayacağını belirtmişti.
Bessent, "23 Eylül'de tüm İran havayolları dünya genelinde kapatılacak" ifadelerini kullanmıştı.
Bessent, İran uçaklarına hizmet veren uluslararası havalimanlarının ve şirketlerin de ABD'nin finansal sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıya kalacağını da eklemişti.
ABD Hazine Bakanı, yabancı işletmelerin İran uçaklarına yakıt ikmali yapması, iniş hizmetleri sağlaması veya bu uçakların yolcu biletlerini satması halinde Washington'ın yaptırımlarıyla karşılaşabileceğini söylemişti.