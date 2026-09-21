https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/abd-hazine-bakani-iranin-tum-ticari-havayollari-23-eylulden-itibaren-dunya-genelinde-kapanacak-1108914281.html

ABD Hazine Bakanı: İran'ın tüm ticari havayolları 23 Eylül'den itibaren dünya genelinde kapanacak

ABD Hazine Bakanı: İran'ın tüm ticari havayolları 23 Eylül'den itibaren dünya genelinde kapanacak

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın ticari havayollarının 23 Eylül'den itibaren dünya genelindeki faaliyetlerinin durdurulacağını açıkladı. Bessent, İran... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T17:53+0300

2026-09-21T17:53+0300

2026-09-21T17:53+0300

dünya

scott bessent

abd

i̇ran

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın tüm ticari havayollarının 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren dünya genelinde faaliyetlerini durduracağını söyledi.Bessent, ABD merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, Washington'ın Tahran'ın sivil havacılık ağını hedef alan geniş kapsamlı ikincil yaptırımlar uygulayacağını söyledi.Bessent, "23 Eylül'de tüm İran havayolları dünya genelinde kapatılacak" ifadelerini kullandı.İran uçaklarına hizmet veren şirketlere yaptırım uyarısıBessent, İran uçaklarına hizmet veren uluslararası havalimanlarının ve şirketlerin de ABD'nin finansal sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.ABD Hazine Bakanı, yabancı işletmelerin İran uçaklarına yakıt ikmali yapması, iniş hizmetleri sağlaması veya bu uçakların yolcu biletlerini satması halinde Washington'ın yaptırımlarıyla karşılaşabileceğini söyledi.Bessent ayrıca İran'a yardım eden üçüncü taraf kuruluşların da hedef alınacağını belirterek, Washington'ın Tahran'la finansal işlemleri kolaylaştıran aracılar hakkında bilgi sahibi olduğunu kaydetti."Yardımcı olanları dünyanın her yerinde gördük. Kim olduklarını biliyoruz. Onlar da kim olduklarını biliyor ve buna son veriyoruz" diyen Bessent, söz konusu kuruluşlara yönelik baskının artırılacağını kaydetti.Çin'le de görüşmeler yürütülüyorBessent'e, Washington'ın İran'a yönelik yaptırımların uygulanmasında Çin'in rolünü de ele alıp almadığı soruldu.ABD Hazine Bakanı, konunun görüşmelerde gündeme geldiğini belirterek Washington'ın çeşitli ülkelerle kamuoyu önünde yapılan açıklamalardan ziyade "sessiz, perde arkası görüşmeler" yürüttüğünü söyledi.Bessent, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng'in de sürece "çok aktif şekilde dahil olduğunu" ifade etti.ABD Hazine Bakanı, İran'a yönelik ekonomik baskının ne kadar süreceği konusunda ise net bir tarih vermedi. Bessent, operasyonun "bir hafta, bir ay veya altı ay" sürüp sürmeyeceğinin belli olmadığını ancak İran üzerindeki ekonomik baskının "daha önce görülmemiş düzeyde" olduğunu söyledi.

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