https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abdde-orman-yanginina-mudahale-eden-helikopter-dustu-2-pilot-hayatini-kaybetti-1108920044.html
ABD’de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
ABD’de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterin düşmesi, iki pilotun ölümüne neden oldu. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T01:32+0300
2026-09-22T01:32+0300
2026-09-22T01:32+0300
dünya
abd
kaliforniya
yosemite ulusal parkı
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
abd ulusal ulaşım güvenliği kurulu (ntsb)
super puma
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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı’nda çıkan yangına müdahale eden helikopterin düştüğü bildirildi. Olayda, helikopterde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.'Super Puma' tipi helikopterin, sözleşmeli bir hava aracı şirketine ait olduğu belirtilirken, FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından soruşturma açıldı.ABD basınında yer alan bilgilere göre, sarp arazide devam eden yangının kontrol altına alınması için helikopterler bölgede görev yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/iran-abd-pezeskiyanin-basin-ekibine-vize-vermeyi-reddetti-1108919213.html
kaliforniya
yosemite ulusal parkı
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abd, kaliforniya, yosemite ulusal parkı, abd federal havacılık i̇daresi (faa), abd ulusal ulaşım güvenliği kurulu (ntsb), super puma
abd, kaliforniya, yosemite ulusal parkı, abd federal havacılık i̇daresi (faa), abd ulusal ulaşım güvenliği kurulu (ntsb), super puma
ABD’de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterin düşmesi, iki pilotun ölümüne neden oldu.
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı’nda çıkan yangına müdahale eden helikopterin düştüğü bildirildi. Olayda, helikopterde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.
'Super Puma' tipi helikopterin, sözleşmeli bir hava aracı şirketine ait olduğu belirtilirken, FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından soruşturma açıldı.
ABD basınında yer alan bilgilere göre, sarp arazide devam eden yangının kontrol altına alınması için helikopterler bölgede görev yapıyor.