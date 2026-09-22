https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abdde-orman-yanginina-mudahale-eden-helikopter-dustu-2-pilot-hayatini-kaybetti-1108920044.html

ABD’de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

ABD’de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterin düşmesi, iki pilotun ölümüne neden oldu. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T01:32+0300

2026-09-22T01:32+0300

2026-09-22T01:32+0300

dünya

abd

kaliforniya

yosemite ulusal parkı

abd federal havacılık i̇daresi (faa)

abd ulusal ulaşım güvenliği kurulu (ntsb)

super puma

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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı’nda çıkan yangına müdahale eden helikopterin düştüğü bildirildi. Olayda, helikopterde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.'Super Puma' tipi helikopterin, sözleşmeli bir hava aracı şirketine ait olduğu belirtilirken, FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından soruşturma açıldı.ABD basınında yer alan bilgilere göre, sarp arazide devam eden yangının kontrol altına alınması için helikopterler bölgede görev yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/iran-abd-pezeskiyanin-basin-ekibine-vize-vermeyi-reddetti-1108919213.html

kaliforniya

yosemite ulusal parkı

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abd, kaliforniya, yosemite ulusal parkı, abd federal havacılık i̇daresi (faa), abd ulusal ulaşım güvenliği kurulu (ntsb), super puma