https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/hatayda-4-yasindaki-cocuk-geri-manevra-yapan-otomobilin-altinda-kaldi-1108933763.html
Hatay'da 4 yaşındaki çocuk geri manevra yapan otomobilin altında kaldı
Hatay'da 4 yaşındaki çocuk geri manevra yapan otomobilin altında kaldı
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Hatay'ın Payas ilçesinde geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaralandı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T12:41+0300
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Hatay'da 4 yaşındaki çocuk geri manevra yapan otomobilin altında kaldı.Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, dün Karacami Mahallesi'ndeki binanın otoparkından geri manevrayla çıktığı sırada yerde oynayan 4 yaşındaki E.D'ye çarptı.Aracın altında kalan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/bursada-duvar-devrildi-10-arac-ezildi-1102644578.html
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türkiye, hatay, otomobil
Hatay'da 4 yaşındaki çocuk geri manevra yapan otomobilin altında kaldı
Hatay'ın Payas ilçesinde geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Hatay'da 4 yaşındaki çocuk geri manevra yapan otomobilin altında kaldı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, dün Karacami Mahallesi'ndeki binanın otoparkından geri manevrayla çıktığı sırada yerde oynayan 4 yaşındaki E.D'ye çarptı.
Aracın altında kalan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.