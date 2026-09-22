https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/hatayda-4-yasindaki-cocuk-geri-manevra-yapan-otomobilin-altinda-kaldi-1108933763.html

Hatay'da 4 yaşındaki çocuk geri manevra yapan otomobilin altında kaldı

Hatay'da 4 yaşındaki çocuk geri manevra yapan otomobilin altında kaldı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Payas ilçesinde geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaralandı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T12:41+0300

2026-09-22T12:41+0300

2026-09-22T12:41+0300

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Hatay'da 4 yaşındaki çocuk geri manevra yapan otomobilin altında kaldı.Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, dün Karacami Mahallesi'ndeki binanın otoparkından geri manevrayla çıktığı sırada yerde oynayan 4 yaşındaki E.D'ye çarptı.Aracın altında kalan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/bursada-duvar-devrildi-10-arac-ezildi-1102644578.html

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