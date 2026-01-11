Bursa'da duvar devrildi: 10 araç ezildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/bursada-duvar-devrildi-10-arac-ezildi-1102644578.html

Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin otopark duvarının devrilmesi sonucu 10 araç zarar gördü. 11.01.2026

Bursa'da duvar devrildi, araçlar ezildi. Rüzgar duvarı yıktıArabayatağı Mahallesi Asil Sokak'ta bir oto servisinin otoparkının yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki duvarı kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.10 araç ezildiDuvar kenarında park halinde bulunan otomobil, minibüs ve pikap türü 10 araç molozların altında kaldı.Olay sırasında araçlarda ya da duvar çevresinde kimsenin bulunmadığı, yaralanan olmadığı öğrenildi.'Kimse var mı diye seslendim'Öte yandan duvar devrildiği sırada çevrede bulunan Muharrem Kaya, gazetecilere, oto servisinin karşısında bulunan evinden çıktığı sırada duvarın devrildiğini belirterek, "Evimde yemeğimi yedim, çıktığımda demir kapıyı kapatmamla bu duvarın küt diye çökmesi bir oldu." dedi.Hemen araçlara doğru koştuğunu aktaran Kaya, şunları söyledi:Yol kenarında aracını park ederken duvarın çöktüğünü aktaran Şener Akbulut ise kendi minibüsünün camında hasar oluştuğunu belirterek, "Ben arabadan inmiştim tam duvar aracımın üstüne devrildi. Ben yaralanmadım ama aracımda hasar var. Deprem oluyor zannettim, korktum, büyük bir gürültüyle duvar üzerimize doğru geldi." diye konuştu.İtfaiye ve belediye ekiplerince çevreye saçılan parçalar temizlendi, araçların rüzgar ve sağanak yağışın sona ermesiyle bulundukları yerden çıkarılacağı öğrenildi.

