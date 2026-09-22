https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/fransada-magara-dalisi-faciasi-cesedi-88-metre-asagida-kaldi-1108927643.html

Fransa'da mağara dalışı faciası: Cesedi 88 metre aşağıda kaldı

Fransa'da mağara dalışı faciası: Cesedi 88 metre aşağıda kaldı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın güneybatısındaki Gouffre de Saint-Sauveur'da dalış yapan 43 yaşındaki İngiliz mağara dalgıcı, kaybolmasından iki gün sonra yaklaşık 88 metre... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T10:38+0300

2026-09-22T10:38+0300

2026-09-22T10:38+0300

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Fransa'da gerçekleştirilen mağara dalışı, 43 yaşındaki İngiliz bir dalgıcın ölümüyle sonuçlandı. Cuma günü dalış sırasında kaybolan deneyimli dalgıcın cansız bedenine iki gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.İngiliz dalgıç, Fransa'nın güneybatısında Calès yakınlarında bulunan Gouffre de Saint-Sauveur adlı su altı mağara sisteminde yaklaşık 88 metre derinlikte bulundu. Ancak mağaradaki zorlu koşullar nedeniyle cesedi henüz yüzeye çıkarılamadı.Sekiz kişilik grupla mağaraya girdiYerel basında yer alan bilgilere göre adı açıklanmayan dalgıç, sekiz kişilik İngiliz mağara dalgıcı grubuyla bölgeye gelmişti.Dalgıç, 18 Eylül Cuma günü Gouffre de Saint-Sauveur'da dalış yaparken kayboldu. Arkadaşlarının kendisinden haber alamaması üzerine aynı gün akşam saatlerinde acil durum ekiplerine haber verildi.Bunun üzerine Fransa'nın ORSEC sivil güvenlik müdahale sistemi devreye sokuldu. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra mağara ve su altı kurtarma konusunda uzman ekipler bölgeye gönderildi.Umutlar mağaradaki hava boşluğuna bağlandıArama çalışmalarının ilk aşamasında kurtarma ekipleri, kayıp dalgıcın mağara sistemindeki hava dolu bir bölmeye ulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu.Dalgıcın mağaraya yaklaşık sekiz saat yetecek solunum gazı ve yedek tüple girdiğinin değerlendirilmesi de umutların bir süre daha korunmasını sağladı.Ancak iki gün süren çalışmaların ardından ekipler dalgıca ulaştığında yaşamını yitirdiğini belirledi.Cansız bedeni 88 metre derinlikte bulunduCahors Savcısı Clara Ribeiro, dalgıcın cansız bedeninin 20 Eylül Pazar günü yaklaşık 88 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı.İlk değerlendirmelere göre dalgıcın su altındaki dar bir geçitte kılavuz hattına takıldığı, burada sıkıştığı ve yüzeye dönemediği üzerinde duruluyor.Ölümün kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği ise başlatılan soruşturmayla belirlenecek.Cesedi neden mağaradan çıkarılamadı?Arama ekiplerinin dalgıca ulaşması operasyonun sona erdiği anlamına gelmedi. Mağara sisteminin yapısı, derinlik ve su altındaki dar geçitler nedeniyle cansız bedenin yüzeye çıkarılması son derece riskli bir operasyon gerektiriyor.Savcı Ribeiro, mağaradaki koşulları “son derece zor” olarak nitelendirirken, cansız bedenin hemen çıkarılmasının mümkün olmadığını bildirdi.Yetkililer, dalgıcın cesedinin güvenli şekilde yüzeye çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.Deneyimli dalgıçların uğrak noktasıGouffre de Saint-Sauveur, mağara ve teknik dalış konusunda deneyimli kişiler tarafından bilinen bir su altı mağara sistemi olarak öne çıkıyor.Bölgenin dünyanın farklı ülkelerinden deneyimli dalgıçları çekmesine karşın derinliği, dar geçitleri ve karmaşık yapısı nedeniyle dalışların ileri düzey teknik hazırlık gerektirdiği belirtiliyor.Fransız makamları, 43 yaşındaki İngiliz dalgıcın ölümünün koşullarını belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/manisada-okula-silahli-saldiri-yarali-ogrenciler-var-1108924452.html

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