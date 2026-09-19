https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-pusula-ve-tera-yoneticileri-hakkinda-gozalti-karari-1108879302.html
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Pusula ve Tera yöneticileri hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Pusula ve Tera yöneticileri hakkında gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Pusula Portföy’ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T15:55+0300
2026-09-19T15:55+0300
2026-09-19T15:55+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
gözaltı
tera portföy
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy’ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
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cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, tera portföy
cumhuriyet başsavcılığı, gözaltı, tera portföy
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Pusula ve Tera yöneticileri hakkında gözaltı kararı
Ayrıntılar geliyor
Pusula Portföy’ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy’ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.