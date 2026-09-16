https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/kurtlar-vadisi-pusu-dizisi-hakkinda-feto-incelemesi-baslatildi-1108806595.html
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı: FG plakası mercek altında
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı: FG plakası mercek altında
Sputnik Türkiye
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlattı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T12:45+0300
2026-09-16T12:45+0300
2026-09-16T13:03+0300
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kaşif kozinoğlu
raci şaşmaz
bahadır özdener
silivri cumhuriyet başsavcılığı
fetö
kurtlar vadisi
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MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verdi. FG plakası gündem olmuştuSabah'ın haberine göre, dizide 'Kazım Kaşifoğlu' ismiyle yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan araçlarda 'FG' harf grubunu taşıyan plakaların yer alması, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Gelen yoğun ihbarlar ve başsavcılığın yaptığı resmi tespitlerin ardından harekete geçildi.Bilirkişi heyeti oluşturulduAlınan karar doğrultusunda, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek. Yapılacak olan teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.Ne olmuştu?Kozinoğlu soruşturması kapsamına geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kozinoglu-sorusturmasinda-kurtlar-vadisi-dizisi-senaristi-raci-sasmazin-ifadesi-ortaya-cikti-bilme-1108771796.html
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kaşif kozinoğlu, raci şaşmaz, bahadır özdener, silivri cumhuriyet başsavcılığı, fetö, kurtlar vadisi
kaşif kozinoğlu, raci şaşmaz, bahadır özdener, silivri cumhuriyet başsavcılığı, fetö, kurtlar vadisi
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı: FG plakası mercek altında
12:45 16.09.2026 (güncellendi: 13:03 16.09.2026)
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlattı.
MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verdi.
FG plakası gündem olmuştu
Sabah'ın haberine göre, dizide 'Kazım Kaşifoğlu' ismiyle yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve sahnelerde kullanılan araçlarda 'FG' harf grubunu taşıyan plakaların yer alması, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Gelen yoğun ihbarlar ve başsavcılığın yaptığı resmi tespitlerin ardından harekete geçildi.
Bilirkişi heyeti oluşturuldu
Alınan karar doğrultusunda, alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek. Yapılacak olan teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.
Kozinoğlu soruşturması kapsamına geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağırılmıştı.