https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/gorillaz-uyesi-damon-albarndan-konserde-filistin-bayragi-asla-tarafsiz-olmayin-1108877269.html

Gorillaz üyesi Damon Albarn'dan konserde Filistin bayrağı: 'Asla tarafsız olmayın'

Gorillaz üyesi Damon Albarn'dan konserde Filistin bayrağı: 'Asla tarafsız olmayın'

Sputnik Türkiye

Gorillaz'ın solisti Damon Albarn, grubun ABD turnesinin ilk konserinde seyirciden aldığı Filistin bayrağını sahnede kaldırarak "Bunu asla unutmayın. Duruşunuzu... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T14:21+0300

2026-09-19T14:21+0300

2026-09-19T14:33+0300

dünya

damon albarn

filistin

gorillaz

abd

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Gorillaz, 2026 Kuzey Amerika turnesinin ilk konserini 17 Eylül'de Florida eyaletinin Orlando kentindeki Kia Center'da verdi. Grup, 24 şarkılık konser sırasında kariyerinin farklı dönemlerinden parçaların yanı sıra son albümü "The Mountain"dan şarkılar da seslendirdi.Konser sırasında Damon Albarn, seyircilerden birinin uzattığı Filistin bayrağını aldı ve başının üzerinde kaldırdı.Albarn, bayrağı gösterirken seyircilere, "Bunu asla unutmayın. Duruşunuzu koruyun. Asla tarafsız olmayın" diye seslendi.Albarn'ın Filistin açıklamalarıAlbarn, son yıllarda Filistin konusunda kamuoyuna yaptığı açıklamalarla gündeme gelen sanatçılar arasında yer alıyor.Geçen yıl Channel 4 News'e konuşan Albarn, Filistinlilerin varlığının ve Filistin'in meşruiyetinin reddedilmemesi gerektiğini söylemiş ve Gazze'deki gelişmelerle ilgili "İzlemek imkansız. Her şey korkunç derecede çaresiz hissettiriyor" ifadelerini kullanmıştı.Albarn ayrıca Filistinlilerin "varlığının inkar edilemeyeceğini" belirtmişti.Macklemore, Ed Sheeran turnesinden çıkarıldıGorillaz'ın konserindeki mesaj, ABD'li sanatçı Macklemore'un da Filistin'e ilişkin açıklamaları nedeniyle tartışma yaşadığı bir dönemde geldi.Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesinde sahne aldığı sırada "Özgür Filistin" çağrısında bulunmuştu. Bunun ardından bazı çevreler Macklemore'un turneden çıkarılması çağrısında bulunmuş, daha sonra sanatçı turneden çıkarılmıştı.Gillette Stadium'ın sahibi Robert Kraft, Macklemore'un açıklamalarını "Yahudi toplumu için son derece saldırgan ve incitici" bulduğunu söylemişti.Macklemore, o ana kadar turneden kazandığı 1 milyon doları Filistin'e bağışladığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/macklemore-ed-sheeran-turnesinden-kazandigi-1-milyon-dolari-filistine-bagislayacak-1108823805.html

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damon albarn, filistin, gorillaz, abd