Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/gorillaz-uyesi-damon-albarndan-konserde-filistin-bayragi-asla-tarafsiz-olmayin-1108877269.html
Gorillaz üyesi Damon Albarn'dan konserde Filistin bayrağı: 'Asla tarafsız olmayın'
Gorillaz üyesi Damon Albarn'dan konserde Filistin bayrağı: 'Asla tarafsız olmayın'
Sputnik Türkiye
Gorillaz'ın solisti Damon Albarn, grubun ABD turnesinin ilk konserinde seyirciden aldığı Filistin bayrağını sahnede kaldırarak "Bunu asla unutmayın. Duruşunuzu... 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T14:21+0300
2026-09-19T14:33+0300
dünya
damon albarn
filistin
gorillaz
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/13/1108877115_48:0:798:422_1920x0_80_0_0_865fbe0f0aaf448fb5bacd7fed16f7f6.png
Gorillaz, 2026 Kuzey Amerika turnesinin ilk konserini 17 Eylül'de Florida eyaletinin Orlando kentindeki Kia Center'da verdi. Grup, 24 şarkılık konser sırasında kariyerinin farklı dönemlerinden parçaların yanı sıra son albümü "The Mountain"dan şarkılar da seslendirdi.Konser sırasında Damon Albarn, seyircilerden birinin uzattığı Filistin bayrağını aldı ve başının üzerinde kaldırdı.Albarn, bayrağı gösterirken seyircilere, "Bunu asla unutmayın. Duruşunuzu koruyun. Asla tarafsız olmayın" diye seslendi.Albarn'ın Filistin açıklamalarıAlbarn, son yıllarda Filistin konusunda kamuoyuna yaptığı açıklamalarla gündeme gelen sanatçılar arasında yer alıyor.Geçen yıl Channel 4 News'e konuşan Albarn, Filistinlilerin varlığının ve Filistin'in meşruiyetinin reddedilmemesi gerektiğini söylemiş ve Gazze'deki gelişmelerle ilgili "İzlemek imkansız. Her şey korkunç derecede çaresiz hissettiriyor" ifadelerini kullanmıştı.Albarn ayrıca Filistinlilerin "varlığının inkar edilemeyeceğini" belirtmişti.Macklemore, Ed Sheeran turnesinden çıkarıldıGorillaz'ın konserindeki mesaj, ABD'li sanatçı Macklemore'un da Filistin'e ilişkin açıklamaları nedeniyle tartışma yaşadığı bir dönemde geldi.Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesinde sahne aldığı sırada "Özgür Filistin" çağrısında bulunmuştu. Bunun ardından bazı çevreler Macklemore'un turneden çıkarılması çağrısında bulunmuş, daha sonra sanatçı turneden çıkarılmıştı.Gillette Stadium'ın sahibi Robert Kraft, Macklemore'un açıklamalarını "Yahudi toplumu için son derece saldırgan ve incitici" bulduğunu söylemişti.Macklemore, o ana kadar turneden kazandığı 1 milyon doları Filistin'e bağışladığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/macklemore-ed-sheeran-turnesinden-kazandigi-1-milyon-dolari-filistine-bagislayacak-1108823805.html
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/13/1108877115_141:0:704:422_1920x0_80_0_0_b07dcaa9151e6d0d5cc55e5d55ae49ea.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
damon albarn, filistin, gorillaz, abd
damon albarn, filistin, gorillaz, abd

Gorillaz üyesi Damon Albarn'dan konserde Filistin bayrağı: 'Asla tarafsız olmayın'

14:21 19.09.2026 (güncellendi: 14:33 19.09.2026)
Damon Albarn, Gorillaz konserinde Filistin bayrağı kaldırdı
Damon Albarn, Gorillaz konserinde Filistin bayrağı kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
Abone ol
Gorillaz'ın solisti Damon Albarn, grubun ABD turnesinin ilk konserinde seyirciden aldığı Filistin bayrağını sahnede kaldırarak "Bunu asla unutmayın. Duruşunuzu koruyun. Asla tarafsız olmayın" dedi.
Gorillaz, 2026 Kuzey Amerika turnesinin ilk konserini 17 Eylül'de Florida eyaletinin Orlando kentindeki Kia Center'da verdi. Grup, 24 şarkılık konser sırasında kariyerinin farklı dönemlerinden parçaların yanı sıra son albümü "The Mountain"dan şarkılar da seslendirdi.
Konser sırasında Damon Albarn, seyircilerden birinin uzattığı Filistin bayrağını aldı ve başının üzerinde kaldırdı.
Albarn, bayrağı gösterirken seyircilere, "Bunu asla unutmayın. Duruşunuzu koruyun. Asla tarafsız olmayın" diye seslendi.

Albarn'ın Filistin açıklamaları

Albarn, son yıllarda Filistin konusunda kamuoyuna yaptığı açıklamalarla gündeme gelen sanatçılar arasında yer alıyor.
Geçen yıl Channel 4 News'e konuşan Albarn, Filistinlilerin varlığının ve Filistin'in meşruiyetinin reddedilmemesi gerektiğini söylemiş ve Gazze'deki gelişmelerle ilgili "İzlemek imkansız. Her şey korkunç derecede çaresiz hissettiriyor" ifadelerini kullanmıştı.
Albarn ayrıca Filistinlilerin "varlığının inkar edilemeyeceğini" belirtmişti.

Macklemore, Ed Sheeran turnesinden çıkarıldı

Gorillaz'ın konserindeki mesaj, ABD'li sanatçı Macklemore'un da Filistin'e ilişkin açıklamaları nedeniyle tartışma yaşadığı bir dönemde geldi.
Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesinde sahne aldığı sırada "Özgür Filistin" çağrısında bulunmuştu. Bunun ardından bazı çevreler Macklemore'un turneden çıkarılması çağrısında bulunmuş, daha sonra sanatçı turneden çıkarılmıştı.
Gillette Stadium'ın sahibi Robert Kraft, Macklemore'un açıklamalarını "Yahudi toplumu için son derece saldırgan ve incitici" bulduğunu söylemişti.
Macklemore, o ana kadar turneden kazandığı 1 milyon doları Filistin'e bağışladığını açıklamıştı.
Macklemore - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
DÜNYA
Macklemore, Ed Sheeran turnesinden kazandığı 1 milyon doları Filistin'e bağışlayacak
17 Eylül, 09:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала