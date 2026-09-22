https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterresle-bir-araya-geldi--1108949365.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T20:55+0300
2026-09-22T20:55+0300
2026-09-22T20:55+0300
türki̇ye
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
türkiye
antonio guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
ikili görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.Erdoğan, Genel Kurul Salonu'ndaki hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, 81. Genel Kurul için hazırlanan defteri de imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/son-dakika-haberleri-erdogan-bm-genel-kurulunda-konusuyor--1108946138.html
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, ikili görüşme
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, ikili görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.
Erdoğan, Genel Kurul Salonu'ndaki hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, 81. Genel Kurul için hazırlanan defteri de imzaladı.