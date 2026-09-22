https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterresle-bir-araya-geldi--1108949365.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T20:55+0300

2026-09-22T20:55+0300

2026-09-22T20:55+0300

türki̇ye

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

türkiye

antonio guterres

bm genel sekreteri antonio guterres

ikili görüşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/16/1108948992_0:303:3102:2048_1920x0_80_0_0_2289c5481b355da971318fd5e6a193da.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.Erdoğan, Genel Kurul Salonu'ndaki hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, 81. Genel Kurul için hazırlanan defteri de imzaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/son-dakika-haberleri-erdogan-bm-genel-kurulunda-konusuyor--1108946138.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, ikili görüşme