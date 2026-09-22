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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterresle-bir-araya-geldi--1108949365.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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antonio guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.Erdoğan, Genel Kurul Salonu'ndaki hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, 81. Genel Kurul için hazırlanan defteri de imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/son-dakika-haberleri-erdogan-bm-genel-kurulunda-konusuyor--1108946138.html
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, ikili görüşme
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, ikili görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi

20:55 22.09.2026
© AA / TCCB/ Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA / TCCB/ Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.
Erdoğan, Genel Kurul Salonu'ndaki hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, 81. Genel Kurul için hazırlanan defteri de imzaladı.
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