https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/cumhurbaskani-erdogan-vietnam-devlet-baskani-to-lamla-gorustu-1108917402.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la bir araya geldi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T20:33+0300
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türki̇ye
vietnam
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
türkiye
bm
bm güvenlik konseyi
birleşmiş milletler (bm)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüşmesinde, Vietnam'la yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'yle de bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/cumhurbaskani-erdogan-bm-81-genel-kuruluna-katilmak-uzere-abdde-1108895553.html
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vietnam, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, bm, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm)
vietnam, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, bm, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüştü
20:33 21.09.2026 (güncellendi: 21:24 21.09.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüşmesinde, Vietnam'la yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'yle de bir araya geldi.