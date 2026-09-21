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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la bir araya geldi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüşmesinde, Vietnam'la yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'yle de bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/cumhurbaskani-erdogan-bm-81-genel-kuruluna-katilmak-uzere-abdde-1108895553.html
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vietnam, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, bm, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm)
vietnam, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, bm, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüştü

20:33 21.09.2026 (güncellendi: 21:24 21.09.2026)
© AA / TCCB/Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© AA / TCCB/Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüşmesinde, Vietnam'la yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'yle de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrine geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de
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