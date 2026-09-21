https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/cumhurbaskani-erdogan-vietnam-devlet-baskani-to-lamla-gorustu-1108917402.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la bir araya geldi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T20:33+0300

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türki̇ye

vietnam

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

türkiye

bm

bm güvenlik konseyi

birleşmiş milletler (bm)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'la görüşmesinde, Vietnam'la yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'yle de bir araya geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/cumhurbaskani-erdogan-bm-81-genel-kuruluna-katilmak-uzere-abdde-1108895553.html

türki̇ye

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