https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/kayip-matematik-ogretmeninin-cansiz-bedeni-iznik-golunde-bulundu-1108771229.html

Kayıp matematik öğretmeninin cansız bedeni İznik Gölü'nde bulundu

Kayıp matematik öğretmeninin cansız bedeni İznik Gölü'nde bulundu

Sputnik Türkiye

Yalova'da kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki matematik öğretmeninin cansız bedeni İznik Gölü'nde bulundu. 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T09:57+0300

2026-09-15T09:57+0300

2026-09-15T09:57+0300

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Yalova'da dün görev yaptığı okuldan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan'ın cansız bedeni İznik Gölü'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arabayla gezeceğim diyerek kayıplara karıştıYalova Abdülhamid Han Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan İlhan Algınkaplan (43), eğitim döneminin ilk ders günü okuldan çıktıktan sonra annesini arayıp gezeceğini söyledi. Babasına ait 77 DH 455 plakalı otomobille İznik Gölü kıyısına gelen Algınkaplan'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.Algınkaplan'ın kullandığı otomobilin İznik Gölü Orhangazi sahilinde bulunması üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. Bölgeye gelen AFAD ekipleri termal dron ile havadan, polis dalgıç ekipleri de İznik Gölü'nde arama yaptı. İznik Gölü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı da gölde arama çalışması gerçekleştirdi. Polis dalgıç ekipleri, sahilden 50 metre açıkta öğretmenin cansız bedenini buldu. Algınkaplan'ın cesedi, sudan çıkartılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Anne ve babası çalışmaları gözyaşlarıyla izlediAnne Hatice ile baba Sadettin Algınkaplan da oğullarının cenazesinin sudan çıkarıldığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Sadettin Algınkaplan, yaptığı açıklamada, oğlunun sabah okula gittiğini, okuldan çıktıktan sonra annesini arayıp biraz gezeceğini söylediğini aktardı.Algınkaplan, saat 11.00'den beri oğlundan haber alamadıklarını belirterek, "Sonra merak ettik. O bizden ayrı yaşıyor. Yedek anahtar vardı. Evine gittik, evde de yok. En son İznik Gölü civarında olduğunu öğrendik. Biz de onun üzerine arabaya atladık, geldik. Otomobili görünce jandarmayı aradık, jandarma geldi. Az ilerde eşyalarını buldular. Telefonu, arabanın anahtarı oradaydı. Denizin kenarında terliklerini gösterdiler. Oradan denize girmiş yani görünen o. Yalnız mı geldi? Yanında başkası var mıydı? Onu bilmiyoruz yani. Çünkü bir daha haber alamadık." diye konuştu.

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