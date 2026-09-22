https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ankarada-bir-apartman-dairesinde-3-kisinin-cesedi-bulundu-1108919473.html

Ankara'da bir apartman dairesinde 3 kişinin cesedi bulundu

Ankara'da bir apartman dairesinde 3 kişinin cesedi bulundu

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 3 erkeğin cansız bedeni bulundu. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T00:39+0300

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Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.3 kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/avcilarda-bir-insaatta-erkek-cesedi-bulundu-1108633740.html

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Sputnik Türkiye

ankara, ceset, ölüm, toplu ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri