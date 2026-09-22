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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ankarada-bir-apartman-dairesinde-3-kisinin-cesedi-bulundu-1108919473.html
Ankara'da bir apartman dairesinde 3 kişinin cesedi bulundu
Ankara'da bir apartman dairesinde 3 kişinin cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 3 erkeğin cansız bedeni bulundu. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.3 kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/avcilarda-bir-insaatta-erkek-cesedi-bulundu-1108633740.html
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ankara, ceset, ölüm, toplu ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri
ankara, ceset, ölüm, toplu ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri

Ankara'da bir apartman dairesinde 3 kişinin cesedi bulundu

00:39 22.09.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 3 erkeğin cansız bedeni bulundu.
Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
3 kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
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