https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ankarada-bir-apartman-dairesinde-3-kisinin-cesedi-bulundu-1108919473.html
Ankara'da bir apartman dairesinde 3 kişinin cesedi bulundu
Ankara'da bir apartman dairesinde 3 kişinin cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 3 erkeğin cansız bedeni bulundu. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T00:39+0300
2026-09-22T00:39+0300
2026-09-22T00:39+0300
türki̇ye
ankara
ceset
ölüm
toplu ölüm
ölüm riski
ölüm nedeni
ölüm oranı
şüpheli ölüm
ölüm nedenleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092293224_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a2c26bcc33c7b1cc93e179038ffdb4c1.jpg
Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.3 kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/avcilarda-bir-insaatta-erkek-cesedi-bulundu-1108633740.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092293224_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_de204e7825721a31c0f0b73d6987c2a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, ceset, ölüm, toplu ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri
ankara, ceset, ölüm, toplu ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni, ölüm oranı, şüpheli ölüm, ölüm nedenleri
Ankara'da bir apartman dairesinde 3 kişinin cesedi bulundu
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 3 erkeğin cansız bedeni bulundu.
Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
3 kişinin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.