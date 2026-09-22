https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ankarada-apartman-dairesinde-vahset-ikisi-kardes-3-kisi-oldurulmus-halde-bulundu-1108924878.html
Ankara'da apartman dairesinde vahşet: İkisi kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Ankara'da apartman dairesinde vahşet: İkisi kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T09:08+0300
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Ankara'da apartman dairesinde ikisi kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede dairedeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetlerin Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'ye ait olduğu tespit edildi.Cesetler, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/muge-anlida-aranan-aysegul-yasar-olu-bulundu-supheliden-itiraf-1108905767.html
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ankara, türkiye, adli tıp kurumu
ankara, türkiye, adli tıp kurumu
Ankara'da apartman dairesinde vahşet: İkisi kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde 3 erkek cesedi bulundu.
Ankara'da apartman dairesinde ikisi kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede dairedeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetlerin Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'ye ait olduğu tespit edildi.
Cesetler, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.