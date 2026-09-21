https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/muge-anlida-aranan-aysegul-yasar-olu-bulundu-supheliden-itiraf-1108905767.html

Müge Anlı'da aranan Ayşegül Yaşar ölü bulundu: Şüpheliden itiraf

Müge Anlı'da aranan Ayşegül Yaşar ölü bulundu: Şüpheliden itiraf

Sputnik Türkiye

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da günlerdir aranan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulundu. Gözaltına... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T12:13+0300

2026-09-21T12:13+0300

2026-09-21T12:13+0300

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos'ta kaybolan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar için yaklaşık üç haftadır sürdürülen arama çalışmaları Kahramanmaraş'ta sona erdi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tamer Kahveci'nin yer göstermesinin ardından, Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi BOTAŞ mevkisindeki ormanlık alanda yapılan kazıda bir kadın cesedine ulaşıldı. Cesedin Ayşegül Yaşar'a ait olduğu bildirildi.Şüpheliden cinayet itirafiSoruşturmadaki en kritik gelişme, Yaşar'ın kaybolduğu gün birlikte olduğu belirlenen Tamer Kahveci'nin gözaltına alınmasıyla yaşandı.Kahveci'nin emniyette verdiği ifadede, Yaşar ile Düziçi'nin Çotlu mevkisine gittiklerini ve araç içerisinde tartıştıklarını söylediği aktarıldı. Şüphelinin ifadesine göre tartışmanın ardından Yaşar'ı boğazını sıkarak öldürdü ve cansız bedenini Andırın'a götürerek gömdü.Şüphelinin gösterdiği noktada Cumhuriyet savcısı eşliğinde gerçekleştirilen yer gösterme ve kazı çalışmalarında cesede ulaşıldı. Cansız beden, adli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Müge AnlI yayınında iddiaları reddetmiştiAyşegül Yaşar'ın kaybolması, ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da günler boyunca araştırılmıştı.Programda, Yaşar'ın kaybolduğu gün Tamer Kahveci ile görüştüğü ve aracına bindiği bilgisi üzerinde durulmuştu. Canlı yayına bağlanan Kahveci ise Yaşar'a zarar verdiği yönündeki şüpheleri reddetmişti.Kahveci, aracının arızalandığını ve Yaşar'ın daha sonra taksi çağırarak kendisinden ayrıldığını öne sürmüştü. Programda Kahveci'nin anlatımı ile elde edilen bilgiler arasındaki farklılıklar gündeme getirilmişti.Araçtaki̇ kri̇mi̇nal bulgular dosyanın seyri̇ni̇ deği̇şti̇rdi̇Soruşturmanın kritik aşamalarından biri de şüphelinin olay günü kullandığı otomobilde yapılan kriminal inceleme oldu.Araçtan elde edilen bulgular, Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan kan örnekleriyle karşılaştırılmak üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.18 Eylül 2026 tarihli uzmanlık raporunda, aracın arka koltuk kılıfında tespit edilen kan ve sürüntü örnekleri ile şoför koltuğunun baş bölümünden alınan sürüntü örneklerinin, Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle anne-baba-çocuk ilişkisi bakımından uyumlu olduğu belirtildi.Şüphelinin annesi̇ ve babası da gözaltına alindiKriminal rapor ve diğer delillerin ardından soruşturma genişletildi. Tamer Kahveci ile annesi Ayla Kahveci ve babası Hıdır Kahveci, 19 Eylül'de Kahramanmaraş il merkezi ve Andırın'da gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı.Soruşturmada ayrıca Yaşar'ın kaybolduğu sırada üzerinde bulunduğu belirtilen ziynet eşyaları da incelemeye alındı. Eşi Adem Yaşar, ilk ifadesinde eşinin üzerinde 6 bilezik, yüzükler ve altın kolye bulunduğunu belirtmişti.Ziynet eşyaları soruşturmanın odağındaSoruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Kahveci'nin 28 Ağustos'ta Gaziantep'ten bir otomobil satın aldığı ve araç alımı sırasında üç altın bilezik bozdurduğunun tespit edildiği bildirildi.Şüphelinin Yaşar'a ait olduğu değerlendirilen bazı ziynet eşyalarını bozdurarak yaklaşık 900 bin TL elde ettiği, bu paranın bir bölümünü borçlarını ödemek ve otomobil satın almak için kullandığı öne sürüldü. Kahveci'nin yeni adresinde yapılan aramada ise Yaşar'a ait olduğu değerlendirilen bir burma bilezik ile nakit para ele geçirildiği bildirildi.Bu bulgular üzerine soruşturma makamlarının ziynet eşyalarının olayın olası motivasyonlarından biri olup olmadığını da araştırdığı aktarıldı.Soruşturmada adli̇ süreç devam ediyorAyşegül Yaşar'ın cansız bedeninin bulunmasıyla kayıp dosyası artık kasten öldürme soruşturması kapsamında ilerliyor.Şüphelinin ifadesi, araçtan elde edilen kriminal bulgular, kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve ele geçirilen ziynet eşyalarının birlikte değerlendirileceği belirtiliyor. Olayın kesin nedeni ve şüphelilerin hukuki sorumlulukları ise devam eden soruşturma ve yargılama sonucunda netleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/oguzhan-koca-mahkemeden-kotu-haber-kirasina-4-kat-zam-yapildi-1108905116.html

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