https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/amasyada-yolcu-otobusu-tarlaya-girdi-24-yarali-1108919765.html
Amasya'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 24 yaralı
Amasya'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 24 yaralı
Sputnik Türkiye
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 24 kişi yaralandı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T00:50+0300
2026-09-22T00:50+0300
2026-09-22T00:50+0300
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otobüs
otobüs şöförü
otobüs bileti
otobüs durağı
otobüs kazası
trafik kazası
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İstanbul'dan Ağrı'ya giden M.S. idaresindeki otobüs, Gökçebağ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girdi.İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 24 kişi, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/istanbulda-feci-kaza-2-arac-carpisti-ortalik-savas-alanina-dondu-1108821239.html
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amasya, otobüs, otobüs şöförü, otobüs bileti, otobüs durağı, otobüs kazası, trafik kazası
amasya, otobüs, otobüs şöförü, otobüs bileti, otobüs durağı, otobüs kazası, trafik kazası
Amasya'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 24 yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 24 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ağrı'ya giden M.S. idaresindeki otobüs, Gökçebağ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 24 kişi, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne götürüldü.