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Amasya'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 24 yaralı
Amasya'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 24 yaralı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 24 kişi yaralandı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'dan Ağrı'ya giden M.S. idaresindeki otobüs, Gökçebağ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girdi.İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 24 kişi, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/istanbulda-feci-kaza-2-arac-carpisti-ortalik-savas-alanina-dondu-1108821239.html
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amasya, otobüs, otobüs şöförü, otobüs bileti, otobüs durağı, otobüs kazası, trafik kazası
amasya, otobüs, otobüs şöförü, otobüs bileti, otobüs durağı, otobüs kazası, trafik kazası

Amasya'da yolcu otobüsü tarlaya girdi: 24 yaralı

00:50 22.09.2026
© AAAmasya'da yolcu otobüsü tarlaya girdi
Amasya'da yolcu otobüsü tarlaya girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün tarlaya girmesi sonucu 24 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ağrı'ya giden M.S. idaresindeki otobüs, Gökçebağ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 24 kişi, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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