https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/altin-fiyatlarinda-dengeler-degisti-gram-altinda-sert-dusus-1108923354.html

Altın fiyatlarında dengeler değişti: Gram altında sert düşüş

Altın fiyatlarında dengeler değişti: Gram altında sert düşüş

Sputnik Türkiye

Fed'in sıkı para politikası sinyalleri ve doların güçlenmesi altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Gram altın 6 bin 772 TL'ye kadar gerilerken ons altın... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T07:48+0300

2026-09-22T07:48+0300

2026-09-22T07:48+0300

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını sürdüreceği beklentilerinin güçlenmesi ve doların değer kazanmasıyla yeni haftaya düşüşle başladı.Fed'in yıl içinde para politikasını daha da sıkılaştırabileceğine ilişkin beklentiler ile diğer büyük merkez bankalarından gelen şahin mesajlar doları desteklerken, değerli metallerde satış baskısı öne çıktı.Gram altın 6 bin 772 TL'ye kadar gerilediSpot altın, 4 bin 322 dolara kadar gerilemesinin ardından yüzde 0,85 kayıpla ons başına 4 bin 340 dolar civarında işlem gördü.Kapalıçarşı'da gram altın günü yüzde 0,9 düşüşle 6 bin 772,56 TL'den tamamladı. Spot piyasada gram altın ise yüzde 0,8 değer kaybıyla 6 bin 808 TL seviyesinde seyretti.Dolar, Fed'in geçen hafta gerçekleştirdiği faiz artırımının ardından yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken, altı önemli para birimi karşısındaki yükselişini sürdürdü.Piyasaların gözü Fed'in aralık kararındaAltının yönü açısından piyasaların odaklandığı başlıklardan biri Fed'in bir sonraki faiz kararı oldu.CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 88 düzeyinde fiyatlıyor. Altın ise 27 Şubat'ta ulaştığı seans içi zirvenin yaklaşık yüzde 17 altında bulunuyor.Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, altın piyasasında kısa vadeli görünümün zorlu olduğuna işaret ederek, altının temel piyasalardaki makro fiyatlama dinamikleri değişene kadar yatırımcıların ilgisini çekmekte zorlanabileceğini değerlendirdi.Altında yeni risk: Petrol ve enflasyonWeston'a göre dolar altın üzerinde baskı yaratmayı sürdürürken, piyasadaki bir diğer önemli değişken petrol fiyatları olacak.Petrolün yeniden yükselmesi, enflasyon beklentilerini güçlendirebilir ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini destekleyebilir. Böyle bir tablo, faiz getirisi sağlamayan altın üzerindeki baskının sürmesine yol açabilir.Standard Chartered Küresel Emtia Araştırma Başkanı Suki Cooper ise piyasalardaki taktik pozisyonların faiz artırımlarını, faiz indirimlerine kıyasla daha hızlı fiyatlama eğiliminde olduğuna dikkat çekti.Altının fiyatlamasında dengeler değişiyorCooper'a göre bu eğilim, faiz artışının ardından altında yaşanan aşağı yönlü hareketin belirli ölçüde sınırlanmasını sağlayabilir.Altın fiyatlarını etkileyen faktörlerin de değişmeye başladığını belirten Cooper, doların seyri, para birimlerinin değer kaybetmesine ilişkin endişeler ve piyasalara müdahale risklerinin giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti.Global X ETFs analisti Justin Lin de Fed'in son faiz artırımının ardından yakın vadede altını güçlü biçimde yukarı taşıyabilecek yeni katalizörlerin sınırlı olduğuna işaret etti.Uzmanların gözü yeni katalizörlerdeLin'e göre altının kısa vadeli yönünde özellikle petrol fiyatları ve genel enflasyon görünümü daha belirleyici hale gelebilir.TD Securities analistleri ise değerli metallerdeki kısa vadeli zayıflığın sınırlı kalabileceğini değerlendiriyor. Analistler, fiyatlardaki geri çekilmenin ilerleyen dönemde bazı yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak görülebileceğini belirtti.Altındaki gerilemeye diğer değerli metaller de eşlik etti. Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 65,97 dolara, gram gümüş ise yüzde 0,3 kayıpla 103,6 TL'ye geriledi.

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