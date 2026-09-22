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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/almanyada-merze-istifa-baskisi-yuzde-55-gorevi-birakmasini-istiyor-1108947190.html
Almanya'da Merz'e istifa baskısı: Yüzde 55 görevi bırakmasını istiyor
Almanya'da Merz'e istifa baskısı: Yüzde 55 görevi bırakmasını istiyor
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Almanya'da yapılan yeni bir ankete göre, vatandaşların yüzde 55'i Başbakan Friedrich Merz'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Merz'in çalışmalarından... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T18:57+0300
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Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'e yönelik kamuoyu memnuniyetsizliği devam ederken, yeni bir ankette vatandaşların yüzde 55'inin Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı.RTL/ntv televizyonu için kamuoyu araştırma şirketi Forsa tarafından yapılan güncel 'Trendbarometer' anketine göre, katılımcıların yüzde 55'i Merz'in görevinden ayrılmasını isterken, yüzde 40'ı görevine devam etmesinden yana görüş bildirdi.Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 11 olurken, Başbakan'ın istifasını özellikle Almanya'nın doğusundaki seçmenler ile Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti (Die Linke) taraftarları destekledi.Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 54'ü Almanya'nın sorunlarını çözebilecek herhangi bir siyasi parti bulunmadığını düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abnin-siber-savunmasinda-acik-erken-uyari-sistemi-hala-calismiyor-1108942277.html
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almanya, almanya için alternatif (afd), anket, friedrich merz
almanya, almanya için alternatif (afd), anket, friedrich merz

Almanya'da Merz'e istifa baskısı: Yüzde 55 görevi bırakmasını istiyor

18:57 22.09.2026
© Halil SağırkayaFriedrich Merz
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© Halil Sağırkaya
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Almanya'da yapılan yeni bir ankete göre, vatandaşların yüzde 55'i Başbakan Friedrich Merz'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11'de kaldı.
Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'e yönelik kamuoyu memnuniyetsizliği devam ederken, yeni bir ankette vatandaşların yüzde 55'inin Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı.
RTL/ntv televizyonu için kamuoyu araştırma şirketi Forsa tarafından yapılan güncel 'Trendbarometer' anketine göre, katılımcıların yüzde 55'i Merz'in görevinden ayrılmasını isterken, yüzde 40'ı görevine devam etmesinden yana görüş bildirdi.
Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 11 olurken, Başbakan'ın istifasını özellikle Almanya'nın doğusundaki seçmenler ile Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti (Die Linke) taraftarları destekledi.
Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 54'ü Almanya'nın sorunlarını çözebilecek herhangi bir siyasi parti bulunmadığını düşünüyor.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
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