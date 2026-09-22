https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/almanyada-merze-istifa-baskisi-yuzde-55-gorevi-birakmasini-istiyor-1108947190.html

Almanya'da Merz'e istifa baskısı: Yüzde 55 görevi bırakmasını istiyor

Almanya'da Merz'e istifa baskısı: Yüzde 55 görevi bırakmasını istiyor

Sputnik Türkiye

Almanya'da yapılan yeni bir ankete göre, vatandaşların yüzde 55'i Başbakan Friedrich Merz'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Merz'in çalışmalarından... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T18:57+0300

2026-09-22T18:57+0300

2026-09-22T18:57+0300

dünya

almanya

almanya için alternatif (afd)

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friedrich merz

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Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'e yönelik kamuoyu memnuniyetsizliği devam ederken, yeni bir ankette vatandaşların yüzde 55'inin Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı.RTL/ntv televizyonu için kamuoyu araştırma şirketi Forsa tarafından yapılan güncel 'Trendbarometer' anketine göre, katılımcıların yüzde 55'i Merz'in görevinden ayrılmasını isterken, yüzde 40'ı görevine devam etmesinden yana görüş bildirdi.Merz'in çalışmalarından memnun olduğunu belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 11 olurken, Başbakan'ın istifasını özellikle Almanya'nın doğusundaki seçmenler ile Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti (Die Linke) taraftarları destekledi.Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 54'ü Almanya'nın sorunlarını çözebilecek herhangi bir siyasi parti bulunmadığını düşünüyor.

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Sputnik Türkiye

almanya, almanya için alternatif (afd), anket, friedrich merz