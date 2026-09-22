https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abnin-siber-savunmasinda-acik-erken-uyari-sistemi-hala-calismiyor-1108942277.html

AB'nin siber savunmasında açık: Erken uyarı sistemi hala çalışmıyor

AB'nin siber savunmasında açık: Erken uyarı sistemi hala çalışmıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Sayıştay'ının denetimi, AB'nin büyük siber saldırılara karşı oluşturduğu savunma sistemindeki ciddi eksiklikleri ortaya çıkardı. Erken uyarı ağı henüz... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T18:52+0300

2026-09-22T18:52+0300

2026-09-22T18:52+0300

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Avrupa Sayıştay'ının (ECA) 2022-2025 dönemini inceleyen raporu, AB'nin büyük siber saldırıları tespit etme ve ortak müdahale kapasitesindeki eksiklikleri ortaya koydu. Denetçilere göre en önemli sorunlardan biri, üye ülkeler ve kurumlar arasındaki yetersiz bilgi paylaşımı.AB'nin siber güvenlik için ayırdığı 1.4 milyar euroluk fonun üçüncü taraflara aktarılması da mercek altına alındı. Rapora göre bu kuruluşların düşman devletlerin etkisine açık olup olmadığına ilişkin değerlendirmeler bağımsız olarak doğrulanmıyor. Bunun hassas altyapı, operasyonel veri ve kritik teknolojiler açısından güvenlik riski oluşturabileceği belirtildi.Siber savunmada ciddi eksikliklerBüyük saldırıları erken aşamada tespit etmek için oluşturulan Avrupa Siber Güvenlik Alarm Sistemi de henüz tam olarak çalışmıyor. Sistemin temel parçalarından ATHENA ve ENSOC merkezlerinde, ihale gecikmeleri nedeniyle gerekli araçların tamamlanamadığı bildirildi.Denetçiler ayrıca bilgi paylaşımını AB'nin siber savunmasının 'Aşil tendonu' olarak nitelendirdi. 2016'dan bu yana hiçbir üye devletin tek bir siber olayı resmi olarak 'büyük ölçekli' şeklinde sınıflandırmadığı; WannaCry, NotPetya ve 2024'teki küresel CrowdStrike kesintisinin de bu kapsama alınmadığı kaydedildi.Bu nedenle AB'nin büyük siber krizler için oluşturduğu tam ölçekli müdahale prosedürü bugüne kadar hiç tamamen devreye sokulmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/lula-trump-abd-baskani-olarak-secildi-diger-ulkeleri-yonetme-hakkina-sahip-degil-1108939435.html

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avrupa, ab, siber saldırı, savunma