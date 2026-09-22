Abdulkadir Selvi: Özgür Özel son dönemlerde oldukça sinirli, Yeni Parti’de işler iyi gitmiyormuş

Meclis’te taşlar yerinden oynayacak. AK Parti kulislerini yarın aktaracağım. Bugün, Yeni Parti ve CHP’deki hareketliliği aktaracağım. Önce Yeni Parti’deki gelişmelere değinmek istiyorum. Özgür Özel son dönemlerde oldukça sinirli. Partilileri azarlıyor, hakaret ediyor. Bu halini yorgunluğuna vermiştim. Bir de CHP’den ayrıldı yeni bir parti kurdu, sinirlerinin yıpranması normaldir diye düşünüyordum. Ama sadece kişisel durumları nedeniyle sinirleri yıpranmamış. Yeni Parti’de işler umduğu gibi iyi gitmiyormuş. Osman Bölükbaşı’nın dediği gibi, “Parti kurmak turşu kurmaya benzemiyor”. Kimle konuşsam partide huzursuzluktan ve parti içi rekabetten söz ediyorlar.