https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/abdulkadir-selvi-ozgur-ozel-son-donemlerde-oldukca-sinirli-yeni-partide-isler-iyi-gitmiyormus-1108925656.html
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel son dönemlerde oldukça sinirli, Yeni Parti’de işler iyi gitmiyormuş
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel son dönemlerde oldukça sinirli, Yeni Parti’de işler iyi gitmiyormuş
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Yeni Parti ve Özgür Özel'e dair değerlendirmede bulundu, "Özgür Özel son dönemlerde oldukça sinirli, Yeni Parti’de işler iyi gitmiyormuş"... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T09:18+0300
2026-09-22T09:18+0300
2026-09-22T09:18+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
yeni parti
abdulkadir selvi
chp
chp genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/16/1108925499_0:315:3072:2043_1920x0_80_0_0_be2fcd1659bc290f1f6908c3e46a0003.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi 'Yeni Parti'de işler yolunda gitmiyor' dedi ve partiye dair yorumlarını aktardı.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e dair analizde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ozgur-ozel-acikladi-yeni-partinin-ismi-degisecek-mi-1108865840.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/16/1108925499_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_def77c1f5313bf52dff3abf46c3b6d49.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özgür özel, yeni parti, abdulkadir selvi, chp, chp genel merkezi
özgür özel, yeni parti, abdulkadir selvi, chp, chp genel merkezi
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel son dönemlerde oldukça sinirli, Yeni Parti’de işler iyi gitmiyormuş
Abdulkadir Selvi, Yeni Parti ve Özgür Özel'e dair değerlendirmede bulundu, "Özgür Özel son dönemlerde oldukça sinirli, Yeni Parti’de işler iyi gitmiyormuş" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi 'Yeni Parti'de işler yolunda gitmiyor' dedi ve partiye dair yorumlarını aktardı.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında
Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e dair analizde bulundu:
Meclis’te taşlar yerinden oynayacak. AK Parti kulislerini yarın aktaracağım. Bugün, Yeni Parti ve CHP’deki hareketliliği aktaracağım. Önce Yeni Parti’deki gelişmelere değinmek istiyorum. Özgür Özel son dönemlerde oldukça sinirli. Partilileri azarlıyor, hakaret ediyor. Bu halini yorgunluğuna vermiştim. Bir de CHP’den ayrıldı yeni bir parti kurdu, sinirlerinin yıpranması normaldir diye düşünüyordum. Ama sadece kişisel durumları nedeniyle sinirleri yıpranmamış. Yeni Parti’de işler umduğu gibi iyi gitmiyormuş. Osman Bölükbaşı’nın dediği gibi, “Parti kurmak turşu kurmaya benzemiyor”. Kimle konuşsam partide huzursuzluktan ve parti içi rekabetten söz ediyorlar.