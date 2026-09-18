Özgür Özel açıkladı: Yeni Parti'nin ismi değişecek mi?

Öyle bir şey yok. Zaten biz, bugün her ihtimale karşı iki farklı isimle İçişleri Bakanlığına gittik. Başvuruyu yaptık, kabul ettiler. Daha sonra bir başvuru olmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazdı, 'Değiştirmeyi düşünür müsünüz?' Biz baktık, ne logoda ne isimde benzerlik var. Anayasa profesörlerinden mütalaa aldık bu konuyu çalışan. Bir iltibas olmadığını söylediler. Yolumuza devam ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi görüşür, 'Bizce iltibas var' derse küçük bir değişiklikle ama Yeni Parti'nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi, kimseye değiştirtmeyiz.