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Özgür Özel açıkladı: Yeni Parti'nin ismi değişecek mi?
Özgür Özel açıkladı: Yeni Parti'nin ismi değişecek mi?
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Yeni Parti'nin isminin değiştirilmesinin gündemlerinde olmadığını belirtti. 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T20:33+0300
2026-09-18T20:33+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
bursa
yeni parti
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
anayasa mahkemesi (aym)
i̇sim değişikliği
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa programı kapsamında Sanayici İş İnsanları Toplantısı'na katıldı. Cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeni Parti lideri Özel, program kapsamında çiftçi ve esnafın sorunlarını dinleyeceklerini belirtti.'Milletin koyduğu ismi, kimseye değiştirtmeyiz'Yeni Parti'nin isminin değişme ihtimali bulunup bulunmadığı yönündeki soruya ise Genel Başkan Özel, şöyle yanıt verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/yeni-parti-sozcusu-emre-biz-ismimizi-koruyoruz-1108789079.html
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özgür özel, bursa, yeni parti, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, anayasa mahkemesi (aym), i̇sim değişikliği
özgür özel, bursa, yeni parti, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, anayasa mahkemesi (aym), i̇sim değişikliği

Özgür Özel açıkladı: Yeni Parti'nin ismi değişecek mi?

20:33 18.09.2026
© AA / Mustafa BikeçYeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AA / Mustafa Bikeç
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Yeni Parti'nin isminin değiştirilmesinin gündemlerinde olmadığını belirtti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa programı kapsamında Sanayici İş İnsanları Toplantısı'na katıldı.
Cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yeni Parti lideri Özel, program kapsamında çiftçi ve esnafın sorunlarını dinleyeceklerini belirtti.

'Milletin koyduğu ismi, kimseye değiştirtmeyiz'

Yeni Parti'nin isminin değişme ihtimali bulunup bulunmadığı yönündeki soruya ise Genel Başkan Özel, şöyle yanıt verdi:

Öyle bir şey yok. Zaten biz, bugün her ihtimale karşı iki farklı isimle İçişleri Bakanlığına gittik. Başvuruyu yaptık, kabul ettiler. Daha sonra bir başvuru olmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazdı, 'Değiştirmeyi düşünür müsünüz?' Biz baktık, ne logoda ne isimde benzerlik var. Anayasa profesörlerinden mütalaa aldık bu konuyu çalışan. Bir iltibas olmadığını söylediler. Yolumuza devam ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi görüşür, 'Bizce iltibas var' derse küçük bir değişiklikle ama Yeni Parti'nin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi, kimseye değiştirtmeyiz.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
POLİTİKA
Yeni Parti Sözcüsü Emre: Biz ismimizi koruyoruz
15 Eylül, 19:39
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