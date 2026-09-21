https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/iran-abd-pezeskiyanin-basin-ekibine-vize-vermeyi-reddetti-1108919213.html
İran: ABD, Pezeşkiyan’ın basın ekibine vize vermeyi reddetti
İran: ABD, Pezeşkiyan’ın basın ekibine vize vermeyi reddetti
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin BM Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gidecek Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın basın ekibine... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T23:41+0300
2026-09-21T23:41+0300
2026-09-21T23:41+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇smail bekayi
donald trump
i̇ran dışişleri bakanlığı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, ABD'nin, BM Genel Kurulu için New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın basın ekibine vize vermeyi reddettiğini söyledi.Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:18 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump, CNN, MSNOW ve Politico'nun Beyaz Saray'da çalışmasını yasaklayarak, onları 'sahte haber' yaymakla suçlamıştı. 19 Eylül'de, üç yayın kuruluşundan gazetecilerin Beyaz Saray yerleşkesine girişleri engellendi ve geçiş kartları iptal edildi veya el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/danimarka-abd-ve-gronland-arasindaki-anlasma-icin-tarih-verildi-1108918528.html
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abd, i̇smail bekayi, donald trump, i̇ran dışişleri bakanlığı
abd, i̇smail bekayi, donald trump, i̇ran dışişleri bakanlığı
İran: ABD, Pezeşkiyan’ın basın ekibine vize vermeyi reddetti
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin BM Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gidecek Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın basın ekibine vize vermediğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, ABD'nin, BM Genel Kurulu için New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın basın ekibine vize vermeyi reddettiğini söyledi.
Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir yönetim, hoşlanmadığı Amerikalı gazeteciler de dahil olmak üzere kapılarını yüzüne kapatıp, İran cumhurbaşkanının medya ekibi de dahil olmak üzere, seslerini susturmayı tercih ettiği yabancı muhabirlerin girişini engellediğinde, erişimi yönetmiyor; gerçeği gizlemeye ve bilgiye erişim hakkını çiğneyerek dezenformasyon kampanyasını ilerletmeye çalışıyor"
18 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump, CNN, MSNOW ve Politico'nun Beyaz Saray'da çalışmasını yasaklayarak, onları 'sahte haber' yaymakla suçlamıştı. 19 Eylül'de, üç yayın kuruluşundan gazetecilerin Beyaz Saray yerleşkesine girişleri engellendi ve geçiş kartları iptal edildi veya el konuldu.