https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/iran-abd-pezeskiyanin-basin-ekibine-vize-vermeyi-reddetti-1108919213.html

İran: ABD, Pezeşkiyan’ın basın ekibine vize vermeyi reddetti

İran: ABD, Pezeşkiyan’ın basın ekibine vize vermeyi reddetti

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin BM Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gidecek Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın basın ekibine... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T23:41+0300

2026-09-21T23:41+0300

2026-09-21T23:41+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇smail bekayi

donald trump

i̇ran dışişleri bakanlığı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, ABD'nin, BM Genel Kurulu için New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın basın ekibine vize vermeyi reddettiğini söyledi.Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:18 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump, CNN, MSNOW ve Politico'nun Beyaz Saray'da çalışmasını yasaklayarak, onları 'sahte haber' yaymakla suçlamıştı. 19 Eylül'de, üç yayın kuruluşundan gazetecilerin Beyaz Saray yerleşkesine girişleri engellendi ve geçiş kartları iptal edildi veya el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/danimarka-abd-ve-gronland-arasindaki-anlasma-icin-tarih-verildi-1108918528.html

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abd, i̇smail bekayi, donald trump, i̇ran dışişleri bakanlığı