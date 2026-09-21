https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/yunanistanda-76-yasindaki-adam-82-yasindaki-adami-sezlongda-yer-kapmak-icin-oldurdu-1108899187.html
Yunanistan'da 76 yaşındaki adam, 82 yaşındaki adamı şezlongda yer kapmak için öldürdü
Yunanistan'da 76 yaşındaki adam, 82 yaşındaki adamı şezlongda yer kapmak için öldürdü
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Vouliagmeni'de, plajda şezlong kullanımı nedeniyle başladığı belirtilen tartışma ölümle sonuçlandı. Kavga sırasında... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T09:17+0300
2026-09-21T09:17+0300
2026-09-21T09:17+0300
yaşam
ölüm
tatil
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Olay, Atina yakınlarındaki Vouliagmeni plajında meydana geldi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, 76 ve 82 yaşlarındaki iki adam arasında şezlong kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.Görgü tanıkları, sözlü tartışmanın kısa süre içerisinde fiziksel kavgaya dönüştüğünü ve çevrede bulunan başka kişilerin de olaya karıştığını aktardı.Kavga devam ederken 82 yaşındaki adam fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama müdahale etti.Kalp masajı ve defibri̇latörle müdahale edildi82 yaşındaki adama olay yerinde kalp masajı yapıldığı ve kalbin normal ritmine dönmesini sağlamak amacıyla defibrilatör kullanıldığı bildirildi.İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Yetkililer, ölümün doğrudan kavga sırasında aldığı darbelerden mi yoksa başka bir tıbbi nedenden mi kaynaklandığının henüz kesinleşmediğini bildirdi. Kesin ölüm nedeninin adli incelemeyle belirlenmesi bekleniyor.76 yaşındaki şüpheli̇ gözaltına alındıOlayın ardından polis, kavgaya karıştığı belirtilen 76 yaşındaki adamı gözaltına aldı.Şüphelinin yanında bulunan 21 yaşındaki bir kadın da polis tarafından ifadesi alınmak üzere götürüldü. Genç kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.Vouliagmeni'deki̇ ölüm için soruşturma başlatıldıYunan makamları, Vouliagmeni plajındaki kavganın nasıl başladığını ve olaya kimlerin dahil olduğunu belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.Polis, görgü tanıklarının ifadelerini değerlendirirken, 82 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi de soruşturmanın seyrinde kritik rol oynayacak.Olayın şezlong kullanımı konusunda başlayan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı bildirilirken, tartışmanın nasıl şiddet olayına dönüştüğüne ilişkin ayrıntıların soruşturmayla netleşmesi bekleniyor.
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ölüm, tatil, yunanistan
Yunanistan'da 76 yaşındaki adam, 82 yaşındaki adamı şezlongda yer kapmak için öldürdü
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Vouliagmeni'de, plajda şezlong kullanımı nedeniyle başladığı belirtilen tartışma ölümle sonuçlandı. Kavga sırasında fenalaşan 82 yaşındaki adam hastanede yaşamını yitirirken, 76 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Atina yakınlarındaki Vouliagmeni plajında meydana geldi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, 76 ve 82 yaşlarındaki iki adam arasında şezlong kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.
Görgü tanıkları, sözlü tartışmanın kısa süre içerisinde fiziksel kavgaya dönüştüğünü ve çevrede bulunan başka kişilerin de olaya karıştığını aktardı.
Kavga devam ederken 82 yaşındaki adam fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama müdahale etti.
Kalp masajı ve defibri̇latörle müdahale edildi
82 yaşındaki adama olay yerinde kalp masajı yapıldığı ve kalbin normal ritmine dönmesini sağlamak amacıyla defibrilatör kullanıldığı bildirildi.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yetkililer, ölümün doğrudan kavga sırasında aldığı darbelerden mi yoksa başka bir tıbbi nedenden mi kaynaklandığının henüz kesinleşmediğini bildirdi. Kesin ölüm nedeninin adli incelemeyle belirlenmesi bekleniyor.
76 yaşındaki şüpheli̇ gözaltına alındı
Olayın ardından polis, kavgaya karıştığı belirtilen 76 yaşındaki adamı gözaltına aldı.
Şüphelinin yanında bulunan 21 yaşındaki bir kadın da polis tarafından ifadesi alınmak üzere götürüldü. Genç kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Vouliagmeni'deki̇ ölüm için soruşturma başlatıldı
Yunan makamları, Vouliagmeni plajındaki kavganın nasıl başladığını ve olaya kimlerin dahil olduğunu belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.
Polis, görgü tanıklarının ifadelerini değerlendirirken, 82 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi de soruşturmanın seyrinde kritik rol oynayacak.
Olayın şezlong kullanımı konusunda başlayan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı bildirilirken, tartışmanın nasıl şiddet olayına dönüştüğüne ilişkin ayrıntıların soruşturmayla netleşmesi bekleniyor.