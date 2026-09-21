https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/yunanistanda-76-yasindaki-adam-82-yasindaki-adami-sezlongda-yer-kapmak-icin-oldurdu-1108899187.html

Yunanistan'da 76 yaşındaki adam, 82 yaşındaki adamı şezlongda yer kapmak için öldürdü

Yunanistan'da 76 yaşındaki adam, 82 yaşındaki adamı şezlongda yer kapmak için öldürdü

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Vouliagmeni'de, plajda şezlong kullanımı nedeniyle başladığı belirtilen tartışma ölümle sonuçlandı. Kavga sırasında... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T09:17+0300

2026-09-21T09:17+0300

2026-09-21T09:17+0300

yaşam

ölüm

tatil

yunanistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/1d/1042549677_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_13010b50b34d30ea7cda71388c6e8686.jpg

Olay, Atina yakınlarındaki Vouliagmeni plajında meydana geldi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, 76 ve 82 yaşlarındaki iki adam arasında şezlong kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.Görgü tanıkları, sözlü tartışmanın kısa süre içerisinde fiziksel kavgaya dönüştüğünü ve çevrede bulunan başka kişilerin de olaya karıştığını aktardı.Kavga devam ederken 82 yaşındaki adam fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama müdahale etti.Kalp masajı ve defibri̇latörle müdahale edildi82 yaşındaki adama olay yerinde kalp masajı yapıldığı ve kalbin normal ritmine dönmesini sağlamak amacıyla defibrilatör kullanıldığı bildirildi.İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Yetkililer, ölümün doğrudan kavga sırasında aldığı darbelerden mi yoksa başka bir tıbbi nedenden mi kaynaklandığının henüz kesinleşmediğini bildirdi. Kesin ölüm nedeninin adli incelemeyle belirlenmesi bekleniyor.76 yaşındaki şüpheli̇ gözaltına alındıOlayın ardından polis, kavgaya karıştığı belirtilen 76 yaşındaki adamı gözaltına aldı.Şüphelinin yanında bulunan 21 yaşındaki bir kadın da polis tarafından ifadesi alınmak üzere götürüldü. Genç kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.Vouliagmeni'deki̇ ölüm için soruşturma başlatıldıYunan makamları, Vouliagmeni plajındaki kavganın nasıl başladığını ve olaya kimlerin dahil olduğunu belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.Polis, görgü tanıklarının ifadelerini değerlendirirken, 82 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi de soruşturmanın seyrinde kritik rol oynayacak.Olayın şezlong kullanımı konusunda başlayan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı bildirilirken, tartışmanın nasıl şiddet olayına dönüştüğüne ilişkin ayrıntıların soruşturmayla netleşmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/sosyal-medya-fenomeni-meric-keskinin-aci-gunu-abisi-inanc-keskin-hayatini-kaybetti-1108898583.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ölüm, tatil, yunanistan