https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/yeni-arastirma-plastik-atiklar-benzin-ve-dizel-yakita-donusturuldu-1108913890.html
Yeni araştırma: Plastik atıklar benzin ve dizel yakıta dönüştürüldü
Yeni araştırma: Plastik atıklar benzin ve dizel yakıta dönüştürüldü
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ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları, en yaygın plastik türlerinden polietileni 200 derecenin altında benzin ve dizel benzeri yakıtlara... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T17:24+0300
2026-09-21T17:24+0300
2026-09-21T17:24+0300
yaşam
plastik
yakıt
benzin
dizel
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ABD Enerji Bakanlığına bağlı Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL) araştırmacıları, alışveriş poşetleri ve plastik kesme tahtaları gibi birçok üründe kullanılan plastik polietilen atıklarını yakıta dönüştürmenin yeni bir yolunu geliştirdi. Patent başvurusu yapılan araştırmanın bulguları Amerikan Kimya Derneği Dergisi dergisinde yayımlandı.200 derecenin altında çalışıyorYeni yöntemde plastik, alüminyum klorür içeren erimiş tuzlarla bir araya getiriliyor. Bu tuzlar hem reaksiyonun gerçekleştiği ortamı oluşturuyor hem de plastiğin uzun moleküler zincirlerini parçalayarak daha küçük yakıt moleküllerine dönüştürüyor.Araştırmacılar, kullanılan plastiğin yapısına bağlı olarak farklı yakıtların ortaya çıktığını belirledi. Daha basit polimer zincirlerinden benzin benzeri, daha karmaşık zincirlerden ise dizel benzeri yakıtlar elde edildi.Deneylerde yaklaşık yüzde 60 benzin verimine ulaşıldı. Yöntemin dikkat çeken yönlerinden biri ise işlemin 200 santigrat derecenin altında gerçekleştirilebilmesi oldu.Polietileni yakıta dönüştürmek için kullanılan önceki yöntemlerde plastiğin parçalanması amacıyla yaklaşık 450-500 santigrat derece sıcaklığa ihtiyaç duyulabiliyordu.Yeni yöntemde ayrıca pahalı değerli metal katalizörlere, organik çözücülere, dışarıdan hidrojene veya reaksiyonu başlatacak ayrı bir kimyasala ihtiyaç duyulmadı.Endüstriyel kullanım için bir engel varAraştırmacılar, yöntemin laboratuvar ölçeğinin ötesine taşınabilmesi halinde plastik atıklardan ulaşım ve sanayide kullanılabilecek yakıtların üretilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.Sistemde kullanılan alüminyum bazlı erimiş tuzların ucuz olması da yöntemin öne çıkan özelliklerinden biri. Ancak teknolojinin aşması gereken önemli bir sorun bulunuyor.Kullanılan malzeme suyu kolayca emiyor ve nem, sistemin kararlılığını azaltabiliyor. Araştırmacılar şimdi erimiş tuzları daha kararlı hale getirmenin ve işlem sonrasında ayrılmalarını kolaylaştırmanın yollarını araştırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/yapay-zeka-devlerine-dava-gelisimi-yavaslatmak-icin-anlastilar--1108902737.html
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plastik, yakıt, benzin, dizel
plastik, yakıt, benzin, dizel
Yeni araştırma: Plastik atıklar benzin ve dizel yakıta dönüştürüldü
ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları, en yaygın plastik türlerinden polietileni 200 derecenin altında benzin ve dizel benzeri yakıtlara dönüştüren yeni bir yöntem geliştirdi. Deneylerde yaklaşık yüzde 60 benzin verimi elde edildi.
ABD Enerji Bakanlığına bağlı Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL) araştırmacıları, alışveriş poşetleri ve plastik kesme tahtaları gibi birçok üründe kullanılan plastik polietilen atıklarını yakıta dönüştürmenin yeni bir yolunu geliştirdi. Patent başvurusu yapılan araştırmanın bulguları Amerikan Kimya Derneği Dergisi dergisinde yayımlandı.
200 derecenin altında çalışıyor
Yeni yöntemde plastik, alüminyum klorür içeren erimiş tuzlarla bir araya getiriliyor. Bu tuzlar hem reaksiyonun gerçekleştiği ortamı oluşturuyor hem de plastiğin uzun moleküler zincirlerini parçalayarak daha küçük yakıt moleküllerine dönüştürüyor.
Araştırmacılar, kullanılan plastiğin yapısına bağlı olarak farklı yakıtların ortaya çıktığını belirledi. Daha basit polimer zincirlerinden benzin benzeri, daha karmaşık zincirlerden ise dizel benzeri yakıtlar elde edildi.
Deneylerde yaklaşık yüzde 60 benzin verimine ulaşıldı. Yöntemin dikkat çeken yönlerinden biri ise işlemin 200 santigrat derecenin altında gerçekleştirilebilmesi oldu.
Polietileni yakıta dönüştürmek için kullanılan önceki yöntemlerde plastiğin parçalanması amacıyla yaklaşık 450-500 santigrat derece sıcaklığa ihtiyaç duyulabiliyordu.
Yeni yöntemde ayrıca pahalı değerli metal katalizörlere, organik çözücülere, dışarıdan hidrojene veya reaksiyonu başlatacak ayrı bir kimyasala ihtiyaç duyulmadı.
Endüstriyel kullanım için bir engel var
Araştırmacılar, yöntemin laboratuvar ölçeğinin ötesine taşınabilmesi halinde plastik atıklardan ulaşım ve sanayide kullanılabilecek yakıtların üretilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.
Sistemde kullanılan alüminyum bazlı erimiş tuzların ucuz olması da yöntemin öne çıkan özelliklerinden biri. Ancak teknolojinin aşması gereken önemli bir sorun bulunuyor.
Kullanılan malzeme suyu kolayca emiyor ve nem, sistemin kararlılığını azaltabiliyor. Araştırmacılar şimdi erimiş tuzları daha kararlı hale getirmenin ve işlem sonrasında ayrılmalarını kolaylaştırmanın yollarını araştırıyor.