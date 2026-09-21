https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/yeni-arastirma-plastik-atiklar-benzin-ve-dizel-yakita-donusturuldu-1108913890.html

Yeni araştırma: Plastik atıklar benzin ve dizel yakıta dönüştürüldü

Yeni araştırma: Plastik atıklar benzin ve dizel yakıta dönüştürüldü

Sputnik Türkiye

ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları, en yaygın plastik türlerinden polietileni 200 derecenin altında benzin ve dizel benzeri yakıtlara... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T17:24+0300

2026-09-21T17:24+0300

2026-09-21T17:24+0300

yaşam

plastik

yakıt

benzin

dizel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/16/1054125790_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6ed2069af2c400807781ed212165721f.jpg

ABD Enerji Bakanlığına bağlı Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL) araştırmacıları, alışveriş poşetleri ve plastik kesme tahtaları gibi birçok üründe kullanılan plastik polietilen atıklarını yakıta dönüştürmenin yeni bir yolunu geliştirdi. Patent başvurusu yapılan araştırmanın bulguları Amerikan Kimya Derneği Dergisi dergisinde yayımlandı.200 derecenin altında çalışıyorYeni yöntemde plastik, alüminyum klorür içeren erimiş tuzlarla bir araya getiriliyor. Bu tuzlar hem reaksiyonun gerçekleştiği ortamı oluşturuyor hem de plastiğin uzun moleküler zincirlerini parçalayarak daha küçük yakıt moleküllerine dönüştürüyor.Araştırmacılar, kullanılan plastiğin yapısına bağlı olarak farklı yakıtların ortaya çıktığını belirledi. Daha basit polimer zincirlerinden benzin benzeri, daha karmaşık zincirlerden ise dizel benzeri yakıtlar elde edildi.Deneylerde yaklaşık yüzde 60 benzin verimine ulaşıldı. Yöntemin dikkat çeken yönlerinden biri ise işlemin 200 santigrat derecenin altında gerçekleştirilebilmesi oldu.Polietileni yakıta dönüştürmek için kullanılan önceki yöntemlerde plastiğin parçalanması amacıyla yaklaşık 450-500 santigrat derece sıcaklığa ihtiyaç duyulabiliyordu.Yeni yöntemde ayrıca pahalı değerli metal katalizörlere, organik çözücülere, dışarıdan hidrojene veya reaksiyonu başlatacak ayrı bir kimyasala ihtiyaç duyulmadı.Endüstriyel kullanım için bir engel varAraştırmacılar, yöntemin laboratuvar ölçeğinin ötesine taşınabilmesi halinde plastik atıklardan ulaşım ve sanayide kullanılabilecek yakıtların üretilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.Sistemde kullanılan alüminyum bazlı erimiş tuzların ucuz olması da yöntemin öne çıkan özelliklerinden biri. Ancak teknolojinin aşması gereken önemli bir sorun bulunuyor.Kullanılan malzeme suyu kolayca emiyor ve nem, sistemin kararlılığını azaltabiliyor. Araştırmacılar şimdi erimiş tuzları daha kararlı hale getirmenin ve işlem sonrasında ayrılmalarını kolaylaştırmanın yollarını araştırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/yapay-zeka-devlerine-dava-gelisimi-yavaslatmak-icin-anlastilar--1108902737.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

plastik, yakıt, benzin, dizel