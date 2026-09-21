https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/yapay-zeka-devlerine-dava-gelisimi-yavaslatmak-icin-anlastilar--1108902737.html
Yapay zeka devlerine dava: 'Gelişimi yavaşlatmak için anlaştılar'
Yapay zeka devlerine dava: 'Gelişimi yavaşlatmak için anlaştılar'
Sputnik Türkiye
Google, OpenAI, Anthropic ve SpaceXAI, yapay zeka teknolojilerinin gelişimini birlikte yavaşlatmak amacıyla yasa dışı şekilde anlaşmakla suçlandı. ABD'de... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T11:43+0300
2026-09-21T11:43+0300
2026-09-21T11:43+0300
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Yapay zeka sektörünün dört büyük şirketi ABD'de dikkat çekici bir hukuk mücadelesiyle karşı karşıya kaldı.ABD'nin California Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada Anthropic, OpenAI, Google ve SpaceXAI'ın yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemeyi koordineli biçimde yavaşlatmak için hareket ettiği ve bunun federal antitröst yasalarını ihlal ettiği iddia edildi.Davayı, ChatGPT, Claude, Grok ve Gemini hizmetlerinin ücretli aboneleri olan dört kişi açtı. Davacılar, davanın diğer ücretli kullanıcıları da kapsayacak şekilde ülke çapında bir toplu dava olarak görülmesini talep ediyor.Davanin merkezi̇nde Dario Amodei'ni̇n çağrisi varDava dosyasının merkezinde Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin 12 Eylül'de yayımladığı yapay zeka güvenliği önerisi bulunuyor.Amodei, “pacing the frontier” olarak adlandırdığı yaklaşım kapsamında gelişmiş yapay zeka sistemlerinin kabiliyetlerinin artış hızının güvenlik gerekçeleriyle kontrol edilmesini ve sektör genelinde ortak güvenlik standartları oluşturulmasını önermişti.Davacılara göre kritik gelişme, Amodei'nin çağrısının ardından geldi. Dava dilekçesinde OpenAI CEO'su Sam Altman, SpaceXAI CEO'su Elon Musk ve Google DeepMind yöneticisi Demis Hassabis'in aynı gün öneriye kamuoyu önünde destek verdiği belirtiliyor.“Rekabet çok tehli̇keli̇ di̇ye şi̇rketler kendi̇ aralarinda karar veremez”Davacıların temel itirazı, şirketlerin tek başlarına güvenlik gerekçesiyle yapay zeka geliştirme hızlarını azaltmalarına değil, rakip şirketlerin bu konuda koordinasyon içinde hareket ettiği iddiasına dayanıyor.Dava dilekçesinde, şirketlerin bireysel olarak daha temkinli hareket etmelerinin önünde bir engel bulunmadığı ancak rakiplerin gelişimi birlikte sınırlandırmasının rekabet hukukunu ihlal edebileceği savunuluyor.Davacılar, böyle bir koordinasyonun yapay zeka şirketleri arasındaki rekabeti azaltabileceğini ve sonuçta ücretli abonelerin daha yavaş teknolojik gelişme karşılığında aynı abonelik ücretlerini ödemesine yol açabileceğini ileri sürüyor.Anti̇tröst engeli̇ni̇ Amodei de gündeme geti̇rmi̇şti̇Davanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, Dario Amodei'nin önerisini açıklarken olası antitröst sorunlarına kendisinin de değinmiş olması.Amodei, rakip yapay zeka laboratuvarları arasında güvenlik konusunda yapılacak görüşmelerin kolaylaştırılması için ABD hükümetinin arabuluculuk yapabileceğini veya belirli güvenlik görüşmeleri için dar kapsamlı bir antitröst muafiyeti sağlayabileceğini belirtmişti.Sam Altman ise federal düzeyde ortak güvenlik gereklilikleri belirlenmesine destek verdiğini ancak şirketlerin güvenlik çalışmalarına başlamak için yeni bir antitröst muafiyetini veya yasayı beklemeleri gerektiğini düşünmediğini açıklamıştı.İDDİA: KOORDİNASYON TEMMUZDA BAŞLAMIŞ OLABİLİRDavacılar, şirketler arasındaki yakınlaşmanın Amodei'nin 12 Eylül'deki açıklamasından daha önce başlamış olabileceğini de ileri sürüyor.Dava dosyasında, büyük yapay zeka laboratuvarlarından üst düzey çalışanların imzaladığı Temmuz 2026 tarihli bir açıklamaya dikkat çekiliyor. Açıklamada şirketlerin tek taraflı olarak yavaşlamasını zorlaştıran yoğun rekabet baskısından söz edilmiş ve hükümet destekli küresel bir yaklaşım çağrısında bulunulmuştu.Davacılar bu gelişmeleri, sektörün önde gelen rakipleri arasında yapay zeka geliştirme hızını sınırlamaya yönelik daha geniş bir koordinasyonun işareti olarak değerlendiriyor.Google, openAI, ANTHROPIC VE spacexAI henüz yanit vermedİDavadaki iddialar şu aşamada mahkeme tarafından doğrulanmış bulgular değil. Şirketlerin yasa dışı bir anlaşma yaptığına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.Google, OpenAI, Anthropic ve SpaceXAI temsilcileri de davanın kamuoyuna yansımasının ardından yapılan ilk yorum taleplerine yanıt vermedi.Dava, yapay zeka sektörünün önündeki önemli bir ikilemi de mahkeme gündemine taşıyor: Rakip şirketlerin yapay zeka güvenliği için birlikte hareket etmesi nerede güvenlik işbirliği olmaktan çıkıp rekabeti sınırlayan bir anlaşmaya dönüşüyor?Mahkemenin bu soruya vereceği yanıt, dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinin gelecekte güvenlik standartları ve geliştirme hızları konusunda nasıl işbirliği yapabileceği açısından da önem taşıyabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/yunanistanda-76-yasindaki-adam-82-yasindaki-adami-sezlongda-yer-kapmak-icin-oldurdu-1108899187.html
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openai, abd, abd, sam altman, google, chatgpt, haberler, teknoloji, yapay zeka
openai, abd, abd, sam altman, google, chatgpt, haberler, teknoloji, yapay zeka
Yapay zeka devlerine dava: 'Gelişimi yavaşlatmak için anlaştılar'
Google, OpenAI, Anthropic ve SpaceXAI, yapay zeka teknolojilerinin gelişimini birlikte yavaşlatmak amacıyla yasa dışı şekilde anlaşmakla suçlandı. ABD'de açılan antitröst davasında, şirketlerin ortak hareket ederek rekabeti sınırladığı ve ChatGPT, Claude, Grok ile Gemini abonelerinin aldığı hizmetin değerini düşürdüğü öne sürüldü.
Yapay zeka sektörünün dört büyük şirketi ABD'de dikkat çekici bir hukuk mücadelesiyle karşı karşıya kaldı.
ABD'nin California Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi'nde
açılan davada Anthropic, OpenAI, Google ve SpaceXAI'ın
yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemeyi koordineli biçimde yavaşlatmak için hareket ettiği ve bunun federal antitröst yasalarını
ihlal ettiği iddia edildi.
Davayı, ChatGPT, Claude, Grok ve Gemini
hizmetlerinin ücretli aboneleri olan dört kişi açtı. Davacılar, davanın diğer ücretli kullanıcıları da kapsayacak şekilde ülke çapında bir toplu dava
olarak görülmesini talep ediyor.
Davanin merkezi̇nde Dario Amodei'ni̇n çağrisi var
Dava
dosyasının merkezinde Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin 12 Eylül'de yayımladığı yapay zeka güvenliği önerisi
bulunuyor.
Amodei, “pacing the frontier” olarak adlandırdığı yaklaşım kapsamında gelişmiş yapay zeka sistemlerinin kabiliyetlerinin artış hızının güvenlik gerekçeleriyle kontrol edilmesini ve sektör genelinde ortak güvenlik standartları oluşturulmasını önermişti.
Davacılara göre kritik gelişme, Amodei'nin çağrısının ardından geldi. Dava dilekçesinde OpenAI CEO'su Sam Altman, SpaceXAI CEO'su Elon Musk ve Google DeepMind yöneticisi Demis Hassabis'in
aynı gün öneriye kamuoyu önünde destek verdiği belirtiliyor.
“Rekabet çok tehli̇keli̇ di̇ye şi̇rketler kendi̇ aralarinda karar veremez”
Davacıların temel itirazı, şirketlerin tek başlarına güvenlik gerekçesiyle yapay zeka geliştirme hızlarını azaltmalarına değil, rakip şirketlerin bu konuda koordinasyon içinde hareket ettiği iddiasına dayanıyor.
Dava dilekçesinde, şirketlerin bireysel olarak daha temkinli hareket etmelerinin önünde bir engel bulunmadığı ancak rakiplerin gelişimi birlikte sınırlandırmasının rekabet hukukunu ihlal edebileceği savunuluyor.
Davacılar, böyle bir koordinasyonun yapay zeka şirketleri arasındaki rekabeti azaltabileceğini ve sonuçta ücretli abonelerin daha yavaş teknolojik gelişme karşılığında aynı abonelik ücretlerini ödemesine yol açabileceğini ileri sürüyor.
Anti̇tröst engeli̇ni̇ Amodei de gündeme geti̇rmi̇şti̇
Davanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, Dario Amodei'nin önerisini açıklarken olası antitröst sorunlarına kendisinin de değinmiş olması.
Amodei, rakip yapay zeka laboratuvarları arasında güvenlik konusunda yapılacak görüşmelerin kolaylaştırılması için ABD hükümetinin arabuluculuk yapabileceğini veya belirli güvenlik görüşmeleri için dar kapsamlı bir antitröst muafiyeti sağlayabileceğini belirtmişti.
Sam Altman ise federal düzeyde ortak güvenlik gereklilikleri belirlenmesine destek verdiğini ancak şirketlerin güvenlik çalışmalarına başlamak için yeni bir antitröst muafiyetini veya yasayı beklemeleri gerektiğini düşünmediğini açıklamıştı.
İDDİA: KOORDİNASYON TEMMUZDA BAŞLAMIŞ OLABİLİR
Davacılar, şirketler arasındaki yakınlaşmanın Amodei'nin 12 Eylül'deki açıklamasından daha önce başlamış olabileceğini de ileri sürüyor.
Dava dosyasında, büyük yapay zeka laboratuvarlarından üst düzey çalışanların imzaladığı Temmuz 2026 tarihli bir açıklamaya dikkat çekiliyor. Açıklamada şirketlerin tek taraflı olarak yavaşlamasını zorlaştıran yoğun rekabet baskısından söz edilmiş ve hükümet destekli küresel bir yaklaşım çağrısında bulunulmuştu.
Davacılar bu gelişmeleri, sektörün önde gelen rakipleri arasında yapay zeka geliştirme hızını sınırlamaya yönelik daha geniş bir koordinasyonun işareti olarak değerlendiriyor.
Google, openAI, ANTHROPIC VE spacexAI henüz yanit vermedİ
Davadaki iddialar şu aşamada mahkeme tarafından doğrulanmış bulgular değil. Şirketlerin yasa dışı bir anlaşma yaptığına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
Google, OpenAI, Anthropic ve SpaceXAI temsilcileri de davanın kamuoyuna yansımasının ardından yapılan ilk yorum taleplerine yanıt vermedi.
Dava, yapay zeka sektörünün önündeki önemli bir ikilemi de mahkeme gündemine taşıyor: Rakip şirketlerin yapay zeka güvenliği için birlikte hareket etmesi nerede güvenlik işbirliği olmaktan çıkıp rekabeti sınırlayan bir anlaşmaya dönüşüyor?
Mahkemenin bu soruya vereceği yanıt, dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinin gelecekte güvenlik standartları ve geliştirme hızları konusunda nasıl işbirliği yapabileceği açısından da önem taşıyabilir.