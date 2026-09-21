https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/adanadaki-depremin-ardindan-fay-hatlari-gundemde-hangi-fay-nereden-geciyor-1108910642.html

Adana'daki depremin ardından fay hatları gündemde: Hangi fay nereden geçiyor?

Adana'daki depremin ardından fay hatları gündemde: Hangi fay nereden geçiyor?

Sputnik Türkiye

Adana depremi, Adana son dakika deprem, Adana fay hatları, Adana fay hattı, Adana fay haritası, Adana'dan fay geçiyor mu, Adana fay hatları nereden geçiyor, Adana deprem riski, Adana diri fay haritası, Adana deprem tehlikesi

2026-09-21T16:03+0300

2026-09-21T16:03+0300

2026-09-21T16:03+0300

türki̇ye

adana

fay

fay hattı

deprem

naci görür

osman bektaş

karataş

karaisalı

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098665288_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_c04716cbba62c93f4b6215798ff5cdbe.png

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Saimbeyli olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.Depremin ardından gözler Adana fay hatlarına çevrilirken, yer bilimciler özellikle Savrun Fay Zonu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Naci Görür: Adana'ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorumYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Topallar-Saimbeyli-Adana’da 5 saat önce sol yönlü, doğrultu atımlı Savrun Fay Zonu'nda 4,8 lik bir deprem meydana geldi. Muhtemelen enerji 2023 depremiyle çoğaldı. Adana’ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorum. Sığ bir deprem" ifadelerini kullandı.Osman Bektaş Savrun Fayı'na dikkat çektiYer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş ise Saimbeyli çevresindeki hareketliliğin 2023'ten bu yana devam ettiğine dikkat çekti.Bektaş, "2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı. Batı sınırındaki Savrun Fayı ise kırılmadan kaldı ve Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023 den beri hâlâ hareket ediyor. Savrun'un ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor" dedi.Bektaş, fayın mekanik özellikleri yeterince bilinmeden "büyük deprem olacak" denilmesinin de "tehlike geçti" şeklinde bir sonuca varılmasının da doğru olmadığını ifade etti.Savrun Fayı nerede, nereden geçiyor?Saimbeyli'deki depremin ardından "Savrun Fayı nerede?" ve "Savrun Fayı nereden geçiyor?" soruları da gündeme geldi. Savrun Fay Zonu, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin güneyinden başlayarak güneybatı yönünde uzanıyor. Fay zonu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana çevresindeki tektonik sistem içerisinde yer alıyor.Savrun Fay Zonu'nun uzanımı Kadirli ve Kozan'ın kuzeyindeki alanlarla ilişkilendirilirken, yapı güneye doğru Adana Havzası'nın kuzey kesimlerine yaklaşıyor. Tek bir fay çizgisinden ziyade farklı parçalardan oluşan bir zon niteliği taşıyan Savrun'un güney yönündeki devamlılığı, Adana açısından önem taşıyor.Adana fay hatları nereden geçiyor?Saimbeyli'deki depremin ardından Adana'daki fay hatları da yeniden merak konusu oldu. Adana İl Afet Risk Azaltma Planı'nda (İRAP), Adana ve çevresinde meydana gelen depremlerin Ecemiş Fay Zonu, Karaisalı-Karsantı Fay Zonu ve Karataş-Osmaniye Fay Zonu olmak üzere 3 ana fay zonunda yoğunlaştığı belirtiliyor.Ecemiş Fay Zonu 107 kilometre boyunca izleniyorEcemiş Fay Zonu, Adana'nın kuzeybatısında yer alıyor. Fay zonu, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin batısındaki Dündarlı'dan başlayarak Mersin'in Gülek bölgesine kadar yaklaşık 107 kilometre boyunca izleniyor.Dündarlı ile Pozantı arasındaki yaklaşık 78 kilometrelik bölümün diri fay niteliği taşıdığı, Pozantı-Gülek arasındaki güney bölümün ise olası diri fay niteliğinde olduğu belirtiliyor.Karaisalı-Karsantı Fay ZonuAdana Havzası'nın kuzeyindeki Karaisalı-Karsantı Fay Zonu, Karaisalı ile Karsantı (Aladağ) arasında uzanıyor. Fay zonu farklı uzunluk ve doğrultulardaki çok sayıda kırıktan oluşuyor.Zon içerisinde uzunluğu 20 kilometreye ulaşabilen fay parçaları bulunuyor. Faylar ağırlıklı olarak kuzeydoğu-güneybatı ve doğu-batı doğrultusunda uzanıyor.Karataş-Osmaniye Fay Zonu 120 kilometreye ulaşıyorKarataş-Osmaniye Fay Zonu, Adana Ovası'nın güneydoğusunda Karataş ile Osmaniye arasında uzanıyor. Yaklaşık 120 kilometre uzunluğundaki zon içerisinde birbirine paralel çok sayıda fay bulunuyor.Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki fayların önemli bölümünün kıyıya paralel olduğu belirtiliyor.Adana çevresinde hangi faylar var?Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) diri fay verileri ve bölgeye ilişkin çalışmalarında Adana ve yakın çevresinde Misis Fayı, Savrun Fay Zonu, Karataş Fayı, Yumurtalık Fayı, Toprakkale Fayı ve Düziçi-İskenderun Fayı öne çıkıyor.Misis Fayı, İmamoğlu çevresine kadar uzanırken Savrun Fay Zonu Adana'nın kuzeydoğusundaki önemli tektonik yapılardan biri olarak öne çıkıyor.Adana'nın güney ve doğu kesimleri açısından ise Karataş ve Yumurtalık fayları dikkat çekiyor. Bölgesel fay sistemi içerisinde Toprakkale ve Düziçi-İskenderun fayları da yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/prof-dr-bektastan-adana-depremine-iliskin-aciklama-tehlike-bitmis-degildir-1108899420.html

türki̇ye

adana

karataş

karaisalı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, fay, fay hattı, deprem, naci görür, osman bektaş, karataş, karaisalı, afad