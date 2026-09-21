https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/usulsuz-vatandaslik-operasyonunda-ikinci-dalga-30-sirkete-kayyum-atandi-1108900640.html

Usulsüz vatandaşlık operasyonunda ikinci dalga: 30 şirkete kayyum atandı

Usulsüz vatandaşlık operasyonunda ikinci dalga: 30 şirkete kayyum atandı

Sputnik Türkiye

Gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. 88 şüpheliden... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T10:32+0300

2026-09-21T10:32+0300

2026-09-21T10:32+0300

türki̇ye

akın gürlek

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

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İstanbul'da muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 72 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.Şüphelilerin adresleri ile bağlantılı şirketlerde aramalar gerçekleştirilirken, dijital materyallere el konuldu.30 ŞİRKETE KAYYUM ATANDISoruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri şirketler ve malvarlıkları hakkında uygulanan tedbirler oldu.Bakan Gürlek'in açıklamasına göre 30 şirkete el konularak kayyum atandı. Ayrıca 2 bin 11 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı.Kayyum atanması, şirketler hakkındaki suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Soruşturma ve olası yargılama süreçleri devam ederken şirketlerin yönetimi ve malvarlıkları hakkında adli tedbir uygulanıyor.GÜL, BEYAZ VE LİV İNŞAAT MERCEK ALTINDAİkinci dalgada soruşturmanın odağında Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen gayrimenkul satışları bulunuyor.Yetkililerin tespitlerine göre bu şirketler üzerinden 734 yabancı uyruklu kişiye yapılan gayrimenkul satışları incelendi ve bunlardan 274 satış işleminin muvazaalı olduğu değerlendirildi.Soruşturma kapsamında bazı gayrimenkul satışlarının vatandaşlık edinmek için gereken yatırım koşullarını sağlıyormuş gibi gösterildiği iddia ediliyor.3.5 mi̇lyar TL'Yİ aşan i̇şlem i̇nceleni̇yorİkinci dalgada incelenen işlemlerin mali boyutu da ortaya çıktı. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre 3,5 milyar TL'yi aşan tutarda işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi.Usulsüz yollarla vatandaşlık kazandığı tespit edilen kişiler hakkında Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik idari süreç de başlatıldı.Soruşturmanın iki dalgasında ortaya çıkan tespitler birlikte değerlendirildiğinde, usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı belirtilen yabancıların sayısı 1.070'e ulaştı.İlk dalgada Babacan İnşaat i̇ncelenmi̇şti̇Soruşturmanın 4 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk dalgasında ise Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmıştı.İlk soruşturmada düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve bu yöntemle 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilmişti. Bu kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı.İlk operasyonda da 72 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şirkete kayyum atanmış ve 1.045 gayrimenkulün de aralarında bulunduğu çok sayıda malvarlığı hakkında tedbir uygulanmıştı.Vatandaşlıklar i̇çi̇n i̇ptal süreci̇İkinci dalgayla birlikte soruşturmanın kapsamı hem şirket hem de gayrimenkul sayısı açısından genişledi.Savcılık, şüphelilerin dijital materyalleri ile gayrimenkul ve para hareketlerini incelemeyi sürdürürken, usulsüz yollarla vatandaşlık kazandığı tespit edilen yabancılar için vatandaşlığın iptaline yönelik idari işlemler yürütülüyor.Gözaltındaki şüpheliler hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından dosyanın adli sürecinin nasıl ilerleyeceği netleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fon-sorusturmasi-buyuyor-pusula-portfoyun-de-dahil-oldugu-9-sirketle-baglantili-malvarliklari-1108899593.html

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