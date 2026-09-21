Umre için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan'da mahsur kaldılar: Ünlüce ailesi yardım istiyor

Yemin ediyorum polise vurma yok, sadece anneme zarar vereceğini düşünerek, onu koruma refleksiyle sağ elimle tuttum. Olay sadece bundan ibaret. Basit bir tartışmanın nasıl bu noktaya geldiğini biz anlamadık, şaşkınız gerçekten. Zaten olay sonrası karakola götürülürken bana sert davranan polis memuru, sonrasında gelerek özür diledi ve benden helallik istedi. Sekiz ay oldu. Benim üç evladım var, ablamın üç evladı var, annem yaşlı 61 yaşında onun tansiyonu ve şeker hastalığı var, kız kardeşim daha iki yıllık evli, evliliğinin 8 ayı buralarda beklemekle geçti. Hepimizin mağduriyeti var. Kızım her akşam ‘baba ne zaman geleceksin ne zaman bana sarılacaksın’ diye soruyor. Bu bir imtihan biz buna inanıyoruz ama işin uzaması bizi gerçekten çok üzüyor. Biz buraya ramazan umresi ve ibadet için geldik ama basit bir olay nedeniyle aylardır ülkemize, ailelerimize dönemiyoruz. Annem özellikle çok üzülüyor.