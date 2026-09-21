https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/umre-icin-gittiler-8-aydir-suudi-arabistanda-mahsur-kaldilar-unluce-ailesi-yardim-istiyor-1108918845.html
Umre için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan'da mahsur kaldılar: Ünlüce ailesi yardım istiyor
Umre için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan'da mahsur kaldılar: Ünlüce ailesi yardım istiyor
Sputnik Türkiye
Umre için Mekke'ye giden Ünlüce ailesi, Kabe'deki olayın ardından 8 aydır Türkiye'ye dönemiyor. Aile, istinaf mahkemesinin kararını bekliyor. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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Ramazan umresi için Mekke'ye giden 61 yaşındaki Havva Ünlüce, çocukları Serdar Ünlüce, Semra Karakaya ve Hediye Ünlüce Sırakaya, Kabe'de görevli polisin sabah namazı sırasında seccadelerine basmasına tepki göstermeleri üzerine kısa süreli arbede yaşandığını belirtti.Olayın ardından karakola götürülen aile üyeleri, polis memurunun kendilerine şiddet uygulandığını iddia etmesi üzerine gözaltına alındı.Kabe'deki olay sonrası Havva Ünlüce'yle kızları Semra Karakaya ve Hediye Ünlüce Sırakaya 4 gün, Serdar Ünlüce ise 48 gün tutuklu kaldı. Hakkında soruşturma başlatılan aile, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken yargılama süresince ülkeden çıkış yasağı getirildi.Beş kez hakim karşısına çıkan aile üyelerinden Serdar Ünlüce 5 ay, annesi ve iki kız kardeşi ise 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile, istinaf başvurusunun sonucunu bekliyor.'Polise vurma yok'Türkiye'ye dönmek istediklerini söyleyen Serdar Ünlüce, şunları söyledi:Cidde Başkonsolosluğu aileyle temas halindeCidde Başkonsolosluğunun kendileriyle iletişim halinde olduğunu aktaran Serdar Ünlüce, Suudi Arabistan'daki istinaf mahkemesinin kararının lehlerine sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/suudi-arabistanda-mahsur-kalmisti-ali-baybas-turkiyeye-getirildi-1107178223.html
türki̇ye
suudi arabistan
kabe
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suudi arabistan, türkiye, kabe, mahsur kalma, mekke, kutsal, dini bayram, dini tören
suudi arabistan, türkiye, kabe, mahsur kalma, mekke, kutsal, dini bayram, dini tören
Umre için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan'da mahsur kaldılar: Ünlüce ailesi yardım istiyor
Umre için Mekke'ye giden Ünlüce ailesi, Kabe'deki olayın ardından 8 aydır Türkiye'ye dönemiyor. Aile, istinaf mahkemesinin kararını bekliyor.
Ramazan umresi için Mekke'ye giden 61 yaşındaki Havva Ünlüce, çocukları Serdar Ünlüce, Semra Karakaya ve Hediye Ünlüce Sırakaya, Kabe'de görevli polisin sabah namazı sırasında seccadelerine basmasına tepki göstermeleri üzerine kısa süreli arbede yaşandığını belirtti.
Olayın ardından karakola götürülen aile üyeleri, polis memurunun kendilerine şiddet uygulandığını iddia etmesi üzerine gözaltına alındı.
Kabe'deki olay sonrası Havva Ünlüce'yle kızları Semra Karakaya ve Hediye Ünlüce Sırakaya 4 gün, Serdar Ünlüce ise 48 gün tutuklu kaldı. Hakkında soruşturma başlatılan aile, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken yargılama süresince ülkeden çıkış yasağı getirildi.
Beş kez hakim karşısına çıkan aile üyelerinden Serdar Ünlüce 5 ay, annesi ve iki kız kardeşi ise 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile, istinaf başvurusunun sonucunu bekliyor.
Türkiye'ye dönmek istediklerini söyleyen Serdar Ünlüce, şunları söyledi:
Yemin ediyorum polise vurma yok, sadece anneme zarar vereceğini düşünerek, onu koruma refleksiyle sağ elimle tuttum. Olay sadece bundan ibaret. Basit bir tartışmanın nasıl bu noktaya geldiğini biz anlamadık, şaşkınız gerçekten. Zaten olay sonrası karakola götürülürken bana sert davranan polis memuru, sonrasında gelerek özür diledi ve benden helallik istedi. Sekiz ay oldu. Benim üç evladım var, ablamın üç evladı var, annem yaşlı 61 yaşında onun tansiyonu ve şeker hastalığı var, kız kardeşim daha iki yıllık evli, evliliğinin 8 ayı buralarda beklemekle geçti. Hepimizin mağduriyeti var. Kızım her akşam ‘baba ne zaman geleceksin ne zaman bana sarılacaksın’ diye soruyor. Bu bir imtihan biz buna inanıyoruz ama işin uzaması bizi gerçekten çok üzüyor. Biz buraya ramazan umresi ve ibadet için geldik ama basit bir olay nedeniyle aylardır ülkemize, ailelerimize dönemiyoruz. Annem özellikle çok üzülüyor.
Cidde Başkonsolosluğu aileyle temas halinde
Cidde Başkonsolosluğunun kendileriyle iletişim halinde olduğunu aktaran Serdar Ünlüce, Suudi Arabistan'daki istinaf mahkemesinin kararının lehlerine sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.