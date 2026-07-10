https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/suudi-arabistanda-mahsur-kalmisti-ali-baybas-turkiyeye-getirildi-1107178223.html
Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı: Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi
Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı: Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'da hukuki süreç nedeniyle ülkeyi terk edemeyen 77 yaşındaki Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T23:41+0300
2026-07-10T23:41+0300
2026-07-10T23:41+0300
türki̇ye
suudi arabistan
türkiye
mahsur kalma
hapis
hapis cezası
hapishane
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Mekke'deki görüntüleri sosyal medyada gündem olan 77 yaşındaki Ali Baybaş, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.Baybaş'ı, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri karşıladı. Yaklaşık 40 yıl önce çalışmak için Sivas'tan Suudi Arabistan'a giden Baybaş, yaşadığı hukuki sorun nedeniyle 3 yıl önce, 1 yıl cezaevinde kaldığını ve bu süreçte sağlık sorunları yaşadığını söyledi.Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Baybaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Orada elimden tutan kişiler oldu. Bundan sonra inşallah her şey çok daha güzel olacak. Önce bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyorum" dedi.İlk sağlık kontrollerinin ardından Baybaş, tedavi amacıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/turkiye-ile-suudi-arabistan-arasinda-vize-muafiyeti-yururluge-girdi-1106470072.html
türki̇ye
suudi arabistan
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suudi arabistan, türkiye, mahsur kalma, hapis, hapis cezası, hapishane
suudi arabistan, türkiye, mahsur kalma, hapis, hapis cezası, hapishane
Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı: Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi
Suudi Arabistan'da hukuki süreç nedeniyle ülkeyi terk edemeyen 77 yaşındaki Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi.
Mekke'deki görüntüleri sosyal medyada gündem olan 77 yaşındaki Ali Baybaş, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Baybaş'ı, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri karşıladı. Yaklaşık 40 yıl önce çalışmak için Sivas'tan Suudi Arabistan'a giden Baybaş, yaşadığı hukuki sorun nedeniyle 3 yıl önce, 1 yıl cezaevinde kaldığını ve bu süreçte sağlık sorunları yaşadığını söyledi.
Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Baybaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Orada elimden tutan kişiler oldu. Bundan sonra inşallah her şey çok daha güzel olacak. Önce bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyorum" dedi.
İlk sağlık kontrollerinin ardından Baybaş, tedavi amacıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.