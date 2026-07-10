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Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı: Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi
Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı: Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'da hukuki süreç nedeniyle ülkeyi terk edemeyen 77 yaşındaki Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
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suudi arabistan
türkiye
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hapis cezası
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Mekke'deki görüntüleri sosyal medyada gündem olan 77 yaşındaki Ali Baybaş, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.Baybaş'ı, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri karşıladı. Yaklaşık 40 yıl önce çalışmak için Sivas'tan Suudi Arabistan'a giden Baybaş, yaşadığı hukuki sorun nedeniyle 3 yıl önce, 1 yıl cezaevinde kaldığını ve bu süreçte sağlık sorunları yaşadığını söyledi.Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Baybaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Orada elimden tutan kişiler oldu. Bundan sonra inşallah her şey çok daha güzel olacak. Önce bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyorum" dedi.İlk sağlık kontrollerinin ardından Baybaş, tedavi amacıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/turkiye-ile-suudi-arabistan-arasinda-vize-muafiyeti-yururluge-girdi-1106470072.html
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suudi arabistan, türkiye, mahsur kalma, hapis, hapis cezası, hapishane
suudi arabistan, türkiye, mahsur kalma, hapis, hapis cezası, hapishane

Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı: Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi

23:41 10.07.2026
© AA / Erhan ElaldıSuudi Arabistan'dan çıkması engellenen 77 yaşındaki Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getirildi
Suudi Arabistan'dan çıkması engellenen 77 yaşındaki Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
© AA / Erhan Elaldı
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Suudi Arabistan'da hukuki süreç nedeniyle ülkeyi terk edemeyen 77 yaşındaki Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi.
Mekke'deki görüntüleri sosyal medyada gündem olan 77 yaşındaki Ali Baybaş, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Baybaş'ı, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri karşıladı. Yaklaşık 40 yıl önce çalışmak için Sivas'tan Suudi Arabistan'a giden Baybaş, yaşadığı hukuki sorun nedeniyle 3 yıl önce, 1 yıl cezaevinde kaldığını ve bu süreçte sağlık sorunları yaşadığını söyledi.
Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Baybaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Orada elimden tutan kişiler oldu. Bundan sonra inşallah her şey çok daha güzel olacak. Önce bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyorum" dedi.
İlk sağlık kontrollerinin ardından Baybaş, tedavi amacıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
TÜRKİYE
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti yürürlüğe girdi
13 Haziran , 04:39
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