https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/suudi-arabistanda-mahsur-kalmisti-ali-baybas-turkiyeye-getirildi-1107178223.html

Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı: Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi

Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı: Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'da hukuki süreç nedeniyle ülkeyi terk edemeyen 77 yaşındaki Ali Baybaş, Türkiye'ye getirildi. 10.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-10T23:41+0300

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türki̇ye

suudi arabistan

türkiye

mahsur kalma

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hapis cezası

hapishane

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Mekke'deki görüntüleri sosyal medyada gündem olan 77 yaşındaki Ali Baybaş, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.Baybaş'ı, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri karşıladı. Yaklaşık 40 yıl önce çalışmak için Sivas'tan Suudi Arabistan'a giden Baybaş, yaşadığı hukuki sorun nedeniyle 3 yıl önce, 1 yıl cezaevinde kaldığını ve bu süreçte sağlık sorunları yaşadığını söyledi.Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Baybaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Orada elimden tutan kişiler oldu. Bundan sonra inşallah her şey çok daha güzel olacak. Önce bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyorum" dedi.İlk sağlık kontrollerinin ardından Baybaş, tedavi amacıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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türki̇ye

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suudi arabistan, türkiye, mahsur kalma, hapis, hapis cezası, hapishane