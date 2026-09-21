https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/uluslararasi-ceza-mahkemesi-abdnin-yaptirimlarina-ragmen-netanyahu-hakkindaki-tutuklama-karari-1108912450.html

Uluslararası Ceza Mahkemesi: ABD'nin yaptırımlarına rağmen Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı kaldırılmadı

Uluslararası Ceza Mahkemesi: ABD'nin yaptırımlarına rağmen Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı kaldırılmadı

Sputnik Türkiye

BM 81. Genel Kurul toplantısına katılmak için New York'a gidecek İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında UCM tarafından çıkarılan tutuklama kararına ilişkin... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T16:29+0300

2026-09-21T16:29+0300

2026-09-21T16:29+0300

dünya

abd

yoav gallant

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

donald trump

benyamin netanyahu

tutuklama kararı

tutuklama emri

roma statüsü

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, ABD'nin kuruma yönelik yaptırımlarına rağmen, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararlarının geri çekilmesi yönünde herhangi bir adım atmadığını açıkladı.UCM Başsavcı Vekili Nazhat Shameem Khan, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Bu tutuklama taleplerinden veya bizzat kararların herhangi birinden vazgeçmek için hiçbir adım atmadık" ifadelerini kullandı. Mahkemenin soruşturmayı sürdürdüğünü belirten Khan, tutuklama emri başvurularında yasalara ve delillere göre hareket ettiklerini ve çalışmalarında gizli niyetler bulunduğuna yönelik iddiaları reddettiklerini vurguladı.UCM, Filistin topraklarında işlenen savaş ve insanlık suçları nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, mahkemenin Washington ve müttefiki İsrail'e yönelik eylemlerini gerekçe göstererek UCM yetkililerine yönelik yaptırım öngören bir kararname imzalamıştı.UCM Başsavcılığının talebi üzerine çıkarılan tutuklama kararları, Roma Statüsü'ne taraf ülkeler için hukuken bağlayıcı nitelik taşıyor.ABD'den BM Genel Kurulu'na katılacak Netanyahu'nun tutuklanması konusunda tartışmalar sürerken, Trump İsrail Başbakanı'nın ABD’deyken hiçbir şekilde tutuklanmayacağına dair paylaşım yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/peskovdan-abdnin-medya-kisitlamalarina-tepki-kremlin-tum-gazetecilerle-calisiyor-1108909059.html

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abd, yoav gallant, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), donald trump, benyamin netanyahu, tutuklama kararı, tutuklama emri, roma statüsü