https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/peskovdan-abdnin-medya-kisitlamalarina-tepki-kremlin-tum-gazetecilerle-calisiyor-1108909059.html

Peskov'dan ABD'nin medya kısıtlamalarına tepki: Kremlin tüm gazetecilerle çalışıyor

Peskov'dan ABD'nin medya kısıtlamalarına tepki: Kremlin tüm gazetecilerle çalışıyor

Sputnik Türkiye

CNN ve bazı diğer medya kuruluşlarının Beyaz Saray'a girişinin yasaklanmasını değerlendiren Peskov, Kremlin'in tüm gazetecilerle çalıştığını belirtti. Sözcü... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T13:55+0300

2026-09-21T13:55+0300

2026-09-21T13:55+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN ve bazı diğer medya kuruluşlarının Beyaz Saray'a girişinin yasaklanmasını değerlendirdi.Sözcü, Rusya'da ABD'de olduğu gibi gazetecilerin erişimini kısıtlama uygulamasının bulunmadığını ve Kremlin'in tüm gazetecilerle çalıştığını belirtti.ABD'nin gazetecilerle çalışma pratiklerinin kendi iç meseleleri olduğunu ve Rusya'nın buna müdahale etmediğini vurgulayan Peskov, Rusya'nın iç işlerine de benzer bir müdahaleyi kesinlikle kabul etmediklerini ifade etti.📍Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴NATO'nun Baltık'taki tatbikatları, ticaret gemilerinin önlenmesinin provasına yönelik🔴NATO yıllar içinde hiç değişmedi, bu blok bir çatışma aracı olarak kurulmuş olup yine aynıdır🔴Trump'ın Rusya karşıtı yaptırımlar yasasını imzalaması, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin canlandırılmasına katkı sağlamıyor🔴Rusya, Le Pen'in Fransa'nın politikasını değiştirmesine yönelik Rusya'nın bazı 'tehditleri' olduğuna dair açıklamalarını kabul etmiyor🔴Rusya, Fransa dahil olmak üzere Avrupa'daki hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor🔴Rusya'nın, çatışma kaynağı olabilecek Avrupa ülkeleriyle hiçbir anlaşmazlığı yok🔴AfD'nin zaferi Almanya'nın iç meselesi ve bu konuyu derinlemesine yorumlamak istemiyoruz🔴Almanya'daki mevcut iktidarın reytingini oldukça düşük buluyoruz🔴Almanlar, ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla mevcut iktidara alternatif arıyor🔴Almanya ekonomisinin rekabet gücünün düşmesi büyük ölçüde Berlin'in ucuz Rus gazı alımını durdurmasından kaynaklanıyor

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