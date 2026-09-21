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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/ukraynali-muhalif-medvedcuk-cekya-ve-slovakya-ukrayna-catismasinin-icine-cekiliyor-1108902017.html
Ukraynalı muhalif Medvedçuk: Çekya ve Slovakya, Ukrayna çatışmasının içine çekiliyor
Ukraynalı muhalif Medvedçuk: Çekya ve Slovakya, Ukrayna çatışmasının içine çekiliyor
Sputnik Türkiye
Çekya ve Slovakya'da bazı özel şirketlerin silah, bileşen ve teknoloji transferi yaparak çatışmaya müdahil olduğunu kaydeden Medvedçuk, Batı'nın bu... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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Öteki Ukrayna hareketinin lideri Viktor Medvedçuk, Çekya ve Slovakya'nın cumhurbaşkanları düzeyinde barış yanlısı bir tutum sergilese de Ukrayna'nın savunma sanayisine destek vererek çatışmanın içine çekildiğini belirtti.Medvedçuk, Öteki Ukrayna'nın internet sitesinde yayınlanan makalesinde, ilgili ülke yönetimlerinin doğrudan bir askeri müdahaleye karşı çıktığını ancak bazı özel şirketlerin silah, bileşen ve teknoloji transferi yaparak ortak girişimler kurduğunu ifade etti. Bu durumun ülkelerin kendi güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan siyasetçi, "İki sandalyeye aynı anda oturulmaz: Çekya ve Slovakya'daki hükümetler, Ukrayna çatışmasına doğrudan katılan şirketlerin faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme yapmak zorundadır" çağrısında bulundu.Medvedçuk, Almanya, İngiltere, Finlandiya ve Estonya gibi diğer Avrupalı ülkelerin de kendi endüstriyel altyapılarını Ukrayna'nın savunma sanayi altyapısının bir parçasına dönüştürdüğünü belirtti.Ukraynalı siyasetçi, Batı'nın bu politikasının çatışmayı derinleştirdiğinin altını çizdi.Rusya yönetimi, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakerelere katkı sağlamadığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın tarafı haline getirdiğini defaatle vurguladı ve vurgulamaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-ve-liman-tesisleri-vuruldu-1108898203.html
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viktor medvedçuk, ukrayna, almanya, nato, i̇ngiltere, rusya, çekya, slovakya
viktor medvedçuk, ukrayna, almanya, nato, i̇ngiltere, rusya, çekya, slovakya

Ukraynalı muhalif Medvedçuk: Çekya ve Slovakya, Ukrayna çatışmasının içine çekiliyor

10:58 21.09.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Multimedya arşivine gidinUkraine's opposition politician Viktor Medvedchuk gives an interview to Sputnik
Ukraine's opposition politician Viktor Medvedchuk gives an interview to Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
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Çekya ve Slovakya'da bazı özel şirketlerin silah, bileşen ve teknoloji transferi yaparak çatışmaya müdahil olduğunu kaydeden Medvedçuk, Batı'nın bu politikasının çatışmayı derinleştirdiğinin altını çizdi.
Öteki Ukrayna hareketinin lideri Viktor Medvedçuk, Çekya ve Slovakya'nın cumhurbaşkanları düzeyinde barış yanlısı bir tutum sergilese de Ukrayna'nın savunma sanayisine destek vererek çatışmanın içine çekildiğini belirtti.

Medvedçuk, Öteki Ukrayna'nın internet sitesinde yayınlanan makalesinde, ilgili ülke yönetimlerinin doğrudan bir askeri müdahaleye karşı çıktığını ancak bazı özel şirketlerin silah, bileşen ve teknoloji transferi yaparak ortak girişimler kurduğunu ifade etti.

Bu durumun ülkelerin kendi güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan siyasetçi, "İki sandalyeye aynı anda oturulmaz: Çekya ve Slovakya'daki hükümetler, Ukrayna çatışmasına doğrudan katılan şirketlerin faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme yapmak zorundadır" çağrısında bulundu.

Medvedçuk, Almanya, İngiltere, Finlandiya ve Estonya gibi diğer Avrupalı ülkelerin de kendi endüstriyel altyapılarını Ukrayna'nın savunma sanayi altyapısının bir parçasına dönüştürdüğünü belirtti.

Ukraynalı siyasetçi, Batı'nın bu politikasının çatışmayı derinleştirdiğinin altını çizdi.

Rusya yönetimi, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakerelere katkı sağlamadığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın tarafı haline getirdiğini defaatle vurguladı ve vurgulamaya devam ediyor.
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