https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/ukraynali-muhalif-medvedcuk-cekya-ve-slovakya-ukrayna-catismasinin-icine-cekiliyor-1108902017.html

Ukraynalı muhalif Medvedçuk: Çekya ve Slovakya, Ukrayna çatışmasının içine çekiliyor

Ukraynalı muhalif Medvedçuk: Çekya ve Slovakya, Ukrayna çatışmasının içine çekiliyor

Sputnik Türkiye

Çekya ve Slovakya'da bazı özel şirketlerin silah, bileşen ve teknoloji transferi yaparak çatışmaya müdahil olduğunu kaydeden Medvedçuk, Batı'nın bu... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T10:58+0300

2026-09-21T10:58+0300

2026-09-21T10:58+0300

ukrayna kri̇zi̇

viktor medvedçuk

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rusya

çekya

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Öteki Ukrayna hareketinin lideri Viktor Medvedçuk, Çekya ve Slovakya'nın cumhurbaşkanları düzeyinde barış yanlısı bir tutum sergilese de Ukrayna'nın savunma sanayisine destek vererek çatışmanın içine çekildiğini belirtti.Medvedçuk, Öteki Ukrayna'nın internet sitesinde yayınlanan makalesinde, ilgili ülke yönetimlerinin doğrudan bir askeri müdahaleye karşı çıktığını ancak bazı özel şirketlerin silah, bileşen ve teknoloji transferi yaparak ortak girişimler kurduğunu ifade etti. Bu durumun ülkelerin kendi güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan siyasetçi, "İki sandalyeye aynı anda oturulmaz: Çekya ve Slovakya'daki hükümetler, Ukrayna çatışmasına doğrudan katılan şirketlerin faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme yapmak zorundadır" çağrısında bulundu.Medvedçuk, Almanya, İngiltere, Finlandiya ve Estonya gibi diğer Avrupalı ülkelerin de kendi endüstriyel altyapılarını Ukrayna'nın savunma sanayi altyapısının bir parçasına dönüştürdüğünü belirtti.Ukraynalı siyasetçi, Batı'nın bu politikasının çatışmayı derinleştirdiğinin altını çizdi.Rusya yönetimi, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakerelere katkı sağlamadığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın tarafı haline getirdiğini defaatle vurguladı ve vurgulamaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-ve-liman-tesisleri-vuruldu-1108898203.html

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viktor medvedçuk, ukrayna, almanya, nato, i̇ngiltere, rusya, çekya, slovakya