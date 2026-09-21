https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-ve-liman-tesisleri-vuruldu-1108898203.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik ve liman tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik ve liman tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) operasyonlarıyla Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan merkezleri... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T08:50+0300

2026-09-21T08:50+0300

2026-09-21T08:51+0300

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Ukrayna genelinde askerî lojistik merkezleri, depolama tesisleri ve liman altyapılarına yönelik geniş kapsamlı bir İHA operasyonu gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tedarik zincirinde yer alan kritik noktalar ile askerî kargo taşıyan sivil yük gemilerinin hedef alındığı bildirildi.Yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılar sonucunda imha edilen ve hasar gören hedefler şu şekilde sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-duma-secimlerinde-sandiklarin-yuzde-87si-acildi-4-parti-baraji-asti-1108898053.html

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rusya, ukrayna, odessa, kiev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)