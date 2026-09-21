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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-ve-liman-tesisleri-vuruldu-1108898203.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik ve liman tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik ve liman tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) operasyonlarıyla Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan merkezleri... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-21T08:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
odessa
kiev
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Ukrayna genelinde askerî lojistik merkezleri, depolama tesisleri ve liman altyapılarına yönelik geniş kapsamlı bir İHA operasyonu gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tedarik zincirinde yer alan kritik noktalar ile askerî kargo taşıyan sivil yük gemilerinin hedef alındığı bildirildi.Yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılar sonucunda imha edilen ve hasar gören hedefler şu şekilde sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-duma-secimlerinde-sandiklarin-yuzde-87si-acildi-4-parti-baraji-asti-1108898053.html
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rusya, ukrayna, odessa, kiev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, odessa, kiev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik ve liman tesisleri vuruldu

08:50 21.09.2026 (güncellendi: 08:51 21.09.2026)
© Fotoğraf : Ria NovostiRus insansız hava aracı
Rus insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© Fotoğraf : Ria Novosti
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) operasyonlarıyla Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan merkezleri, depoları ve liman altyapılarını vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Ukrayna genelinde askerî lojistik merkezleri, depolama tesisleri ve liman altyapılarına yönelik geniş kapsamlı bir İHA operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tedarik zincirinde yer alan kritik noktalar ile askerî kargo taşıyan sivil yük gemilerinin hedef alındığı bildirildi.
Yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılar sonucunda imha edilen ve hasar gören hedefler şu şekilde sıralandı:
Kiev Bölgesi: Şaslivıye (Schastlivoye) yerleşim yerinde bulunan ve askerî ürünlerin depolanması ile dağıtımında kullanılan BDU Logistic lojistik merkezi vuruldu. Ayrıca Boyarka yerleşim yerinde, Ukrayna savunma sanayisi tesislerine gaz akışı sağlayan gaz dağıtım istasyonuhedef alındı.
Odesa Bölgesi: Odesa Limanı'nda Ukrayna ordusuna ikmal malzemesi taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisi ile deniz seyri halindeyken Odesa Limanı'na doğru ilerleyen ve askerî kargo taşıyan bir diğer yük gemisi vuruldu.
İzmail: İzmail Limanı'nda askerî nitelikli kargoların indirilmesi ve depolanmasında kullanılan liman altyapı tesislerietkisiz hale getirildi.
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