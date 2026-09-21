https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-ve-liman-tesisleri-vuruldu-1108898203.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik ve liman tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik ve liman tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) operasyonlarıyla Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan merkezleri... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T08:50+0300
2026-09-21T08:50+0300
2026-09-21T08:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
odessa
kiev
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102693/56/1026935623_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c2ce4f7e64473dd2c8e426de1fdfe788.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Ukrayna genelinde askerî lojistik merkezleri, depolama tesisleri ve liman altyapılarına yönelik geniş kapsamlı bir İHA operasyonu gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tedarik zincirinde yer alan kritik noktalar ile askerî kargo taşıyan sivil yük gemilerinin hedef alındığı bildirildi.Yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılar sonucunda imha edilen ve hasar gören hedefler şu şekilde sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-duma-secimlerinde-sandiklarin-yuzde-87si-acildi-4-parti-baraji-asti-1108898053.html
rusya
ukrayna
odessa
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102693/56/1026935623_47:0:798:563_1920x0_80_0_0_3b3ec4aa807b9300211ddb607947e783.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, odessa, kiev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, odessa, kiev, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik ve liman tesisleri vuruldu
08:50 21.09.2026 (güncellendi: 08:51 21.09.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) operasyonlarıyla Ukrayna ordusuna lojistik destek sağlayan merkezleri, depoları ve liman altyapılarını vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Ukrayna genelinde askerî lojistik merkezleri, depolama tesisleri ve liman altyapılarına yönelik geniş kapsamlı bir İHA operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tedarik zincirinde yer alan kritik noktalar ile askerî kargo taşıyan sivil yük gemilerinin hedef alındığı bildirildi.
Yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılar sonucunda imha edilen ve hasar gören hedefler şu şekilde sıralandı:
Kiev Bölgesi:
Şaslivıye (Schastlivoye) yerleşim yerinde bulunan ve askerî ürünlerin depolanması ile dağıtımında kullanılan BDU Logistic
lojistik merkezi vuruldu. Ayrıca Boyarka yerleşim yerinde, Ukrayna savunma sanayisi tesislerine gaz akışı sağlayan gaz dağıtım istasyonu
hedef alındı.
Odesa Bölgesi:
Odesa Limanı'nda Ukrayna ordusuna ikmal malzemesi taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisi
ile deniz seyri halindeyken Odesa Limanı'na doğru ilerleyen ve askerî kargo taşıyan bir diğer yük gemisi vuruldu.
İzmail:
İzmail Limanı'nda askerî nitelikli kargoların indirilmesi ve depolanmasında kullanılan liman altyapı tesisleri
etkisiz hale getirildi.