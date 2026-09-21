https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/turkiyenin-en-buyuk-tesettur-markasinin-sahibi-gozaltina-alindi--1108913769.html

Türkiye'nin en büyük tesettür markasının sahibi gözaltına alındı

Türkiye'nin en büyük tesettür markasının sahibi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlarda Armine Giyim'in sahibi Mehmet Dursun gözaltına alındı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T17:23+0300

2026-09-21T17:23+0300

2026-09-21T17:23+0300

türki̇ye

alihan kuriş

tmsf

gözaltı

soruşturma

armine tesettür giyim

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Türkiye'nin en büyük tesettür giyim markalarından bir olan Armine'nin sahibi Mehmet Dursun, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Armine'ye daha önce de TMSF tarafından kayyum atanmıştı. Dünya'nın haberine göre, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik 4. dalga operasyon kapsamında Armine’nin kurucu ismi ve sahibi iş insanı Mehmet Dursun da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir gün önce 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4. dalga operasyonun ardından gözaltına alınan isimler arasında Mehmet Dursun’un da bulunduğu öğrenildi. 13 Ağustos’tan bu yana devam eden operasyonlarda şimdiye kadar 80 kişi tutuklandı.Armine'ye kayyum atanmıştıKamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen cemaat ile doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen 31 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. TMSF tarafından kayyum atanan şirketler arasında Ayakkabı Dünyası ile Türkiye’nin en büyük tesettür giyim markalarından Armine de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/bddk-duyurdu-unlu-bankaya-tmsf-el-koydu-1108815979.html

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alihan kuriş, tmsf, gözaltı, soruşturma, armine tesettür giyim