https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/bddk-duyurdu-unlu-bankaya-tmsf-el-koydu-1108815979.html
BDDK duyurdu: Ünlü bankaya TMSF el koydu
BDDK duyurdu: Ünlü bankaya TMSF el koydu
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası'nın üç hissedarının ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T20:03+0300
2026-09-16T20:03+0300
2026-09-16T20:03+0300
türki̇ye
bddk
tmsf
bank
banka
banka kredisi
banka desteği
banka hesabı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108815819_0:0:1538:865_1920x0_80_0_0_26a3ebbc770e66ffddb7d608e19235f9.png
ABD'nin İran bağlantılı işlemler iddiasıyla yaptırım listesine aldığı Golden Global Yatırım Bankası'nın ortaklık hakları TMSF'ye devredildi.BDDK açıklamasında ''Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16.09.2026 tarihli ve 11569 sayılı Kararı ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin, Emir KAYA'ya ait %53,98, Salih BERBEROĞLU’na ait %32 ve Recep KABA’ya ait %14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/tmsf-ahbap-derneginin-istiraklerine-kayyum-olarak-atandi-1107623043.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108815819_87:0:1451:1023_1920x0_80_0_0_8262341fec2f47c5a0be2705f34b35f2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bddk, tmsf, bank, banka, banka kredisi, banka desteği, banka hesabı
bddk, tmsf, bank, banka, banka kredisi, banka desteği, banka hesabı
BDDK duyurdu: Ünlü bankaya TMSF el koydu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası'nın üç hissedarının ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi.
ABD'nin İran bağlantılı işlemler iddiasıyla yaptırım listesine aldığı Golden Global Yatırım Bankası'nın ortaklık hakları TMSF'ye devredildi.
BDDK açıklamasında ''Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16.09.2026 tarihli ve 11569 sayılı Kararı ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin, Emir KAYA'ya ait %53,98, Salih BERBEROĞLU’na ait %32 ve Recep KABA’ya ait %14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir'' denildi.