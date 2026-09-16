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BDDK duyurdu: Ünlü bankaya TMSF el koydu
BDDK duyurdu: Ünlü bankaya TMSF el koydu
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası'nın üç hissedarının ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar... 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'nin İran bağlantılı işlemler iddiasıyla yaptırım listesine aldığı Golden Global Yatırım Bankası'nın ortaklık hakları TMSF'ye devredildi.BDDK açıklamasında ''Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16.09.2026 tarihli ve 11569 sayılı Kararı ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin, Emir KAYA'ya ait %53,98, Salih BERBEROĞLU’na ait %32 ve Recep KABA’ya ait %14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir'' denildi.
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bddk, tmsf, bank, banka, banka kredisi, banka desteği, banka hesabı

BDDK duyurdu: Ünlü bankaya TMSF el koydu

20:03 16.09.2026
© Fotoğraf : Golden Global BankGolden Global Bank
Golden Global Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© Fotoğraf : Golden Global Bank
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası'nın üç hissedarının ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi.
ABD'nin İran bağlantılı işlemler iddiasıyla yaptırım listesine aldığı Golden Global Yatırım Bankası'nın ortaklık hakları TMSF'ye devredildi.
BDDK açıklamasında ''Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16.09.2026 tarihli ve 11569 sayılı Kararı ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin, Emir KAYA'ya ait %53,98, Salih BERBEROĞLU’na ait %32 ve Recep KABA’ya ait %14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir'' denildi.
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
TÜRKİYE
TMSF, AHBAP derneğinin iştiraklerine kayyum olarak atandı
29 Temmuz, 11:06
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