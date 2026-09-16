https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/bddk-duyurdu-unlu-bankaya-tmsf-el-koydu-1108815979.html

BDDK duyurdu: Ünlü bankaya TMSF el koydu

BDDK duyurdu: Ünlü bankaya TMSF el koydu

Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası'nın üç hissedarının ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar... 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T20:03+0300

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ABD'nin İran bağlantılı işlemler iddiasıyla yaptırım listesine aldığı Golden Global Yatırım Bankası'nın ortaklık hakları TMSF'ye devredildi.BDDK açıklamasında ''Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16.09.2026 tarihli ve 11569 sayılı Kararı ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin, Emir KAYA'ya ait %53,98, Salih BERBEROĞLU’na ait %32 ve Recep KABA’ya ait %14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir'' denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/tmsf-ahbap-derneginin-istiraklerine-kayyum-olarak-atandi-1107623043.html

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