https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/trump-ve-pezeskiyan-gorusecek-mi-dikkat-ceken-iran-mesaji-1108905572.html
Trump ve Pezeşkiyan görüşecek mi? Dikkat çeken İran mesajı
Trump ve Pezeşkiyan görüşecek mi? Dikkat çeken İran mesajı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelecek İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye "açık" olduğunu söyledi.
2026-09-21T12:05+0300
2026-09-21T12:05+0300
2026-09-21T12:05+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
new york
fox news
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
abbas arakçi
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104870701_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_948a291bd41f9c5eec2f3535cec817b2.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bu hafta New York'ta görüşebileceğinin 'sinyalini verdi.' Trump'ın açıklaması, ABD ile İran arasındaki savaşın yaklaşık yedinci ayına girdiği ve Tahran'ın Washington'a müzakerelerin yeniden başlaması için koşullarını ilettiği bir dönemde geldi.Trump, Fox News haber kanalına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunacak Pezeşkiyan ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "muhtemelen açık olurum" yanıtını verdi. Fox News, iki liderin bu hafta BM Genel Kurulu için New York'ta bulunacağını bildirdi.Görüşme kesinleşti mi?Şu aşamada Trump ile Pezeşkiyan arasında planlanmış veya teyit edilmiş bir görüşme bulunmuyor.Trump'ın BM'deki konuşması salı günü, Pezeşkiyan'ın konuşması ise çarşamba günü planlanıyor.New York'ta diplomasi trafiğiTrump'ın Pezeşkiyan'la olası görüşmesi, ABD'nin İran heyetinin BM Genel Kurulu'na katılmasına "izin vermesinin" ardından gündeme geldi.ABD yönetimi, Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de aralarında bulunduğu İran heyetine vize verdi. Ancak Washington, heyetin New York'taki hareket alanına ciddi kısıtlamalar getirdi. Reuters'a göre İran heyetinin hareketleri BM merkezi, İran'ın BM misyonu, büyükelçinin konutu ve JFK Havalimanı ile sınırlandırılacak.Fox News da İran heyetinin New York'taki konaklama yeri ile BM Genel Merkezi arasında hareket etmekle sınırlandırılacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/son-dakika-haberleri-trump-iran-konusunda-buyuk-kararin-esiginde-oldugunu-soyledi-yok-etmek-mi-istiyorum-yoksa-istemiyor-1108847308.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104870701_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_2d6c13baf015aabca5046d0ddc6047a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, new york, fox news, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, abbas arakçi, haberler
donald trump, new york, fox news, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, abbas arakçi, haberler
Trump ve Pezeşkiyan görüşecek mi? Dikkat çeken İran mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelecek İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye 'açık' olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bu hafta New York'ta görüşebileceğinin 'sinyalini verdi.' Trump'ın açıklaması, ABD ile İran arasındaki savaşın yaklaşık yedinci ayına girdiği ve Tahran'ın Washington'a müzakerelerin yeniden başlaması için koşullarını ilettiği bir dönemde geldi.
Trump, Fox News haber kanalına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunacak Pezeşkiyan ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "muhtemelen açık olurum" yanıtını verdi. Fox News, iki liderin bu hafta BM Genel Kurulu için New York'ta bulunacağını bildirdi.
Şu aşamada Trump ile Pezeşkiyan arasında planlanmış veya teyit edilmiş bir görüşme bulunmuyor.
Trump, 22-28 Eylül'deki BM Genel Kurulu haftasında New York'ta çok sayıda liderle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Pezeşkiyan'ın da BM Genel Kurulu'na katılması bekleniyor.
Trump'ın BM'deki konuşması salı günü, Pezeşkiyan'ın konuşması ise çarşamba günü planlanıyor.
New York'ta diplomasi trafiği
Trump'ın Pezeşkiyan'la olası görüşmesi, ABD'nin İran heyetinin BM Genel Kurulu'na katılmasına "izin vermesinin" ardından gündeme geldi.
ABD yönetimi, Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de aralarında bulunduğu İran heyetine vize verdi. Ancak Washington, heyetin New York'taki hareket alanına ciddi kısıtlamalar getirdi. Reuters'a göre İran heyetinin hareketleri BM merkezi, İran'ın BM misyonu, büyükelçinin konutu ve JFK Havalimanı ile sınırlandırılacak.
Fox News da İran heyetinin New York'taki konaklama yeri ile BM Genel Merkezi arasında hareket etmekle sınırlandırılacağını bildirdi.