https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/trump-ve-pezeskiyan-gorusecek-mi-dikkat-ceken-iran-mesaji-1108905572.html

Trump ve Pezeşkiyan görüşecek mi? Dikkat çeken İran mesajı

Trump ve Pezeşkiyan görüşecek mi? Dikkat çeken İran mesajı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelecek İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye "açık" olduğunu söyledi.

2026-09-21T12:05+0300

2026-09-21T12:05+0300

2026-09-21T12:05+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

new york

fox news

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

abbas arakçi

haberler

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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bu hafta New York'ta görüşebileceğinin 'sinyalini verdi.' Trump'ın açıklaması, ABD ile İran arasındaki savaşın yaklaşık yedinci ayına girdiği ve Tahran'ın Washington'a müzakerelerin yeniden başlaması için koşullarını ilettiği bir dönemde geldi.Trump, Fox News haber kanalına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunacak Pezeşkiyan ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "muhtemelen açık olurum" yanıtını verdi. Fox News, iki liderin bu hafta BM Genel Kurulu için New York'ta bulunacağını bildirdi.Görüşme kesinleşti mi?Şu aşamada Trump ile Pezeşkiyan arasında planlanmış veya teyit edilmiş bir görüşme bulunmuyor.Trump'ın BM'deki konuşması salı günü, Pezeşkiyan'ın konuşması ise çarşamba günü planlanıyor.New York'ta diplomasi trafiğiTrump'ın Pezeşkiyan'la olası görüşmesi, ABD'nin İran heyetinin BM Genel Kurulu'na katılmasına "izin vermesinin" ardından gündeme geldi.ABD yönetimi, Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de aralarında bulunduğu İran heyetine vize verdi. Ancak Washington, heyetin New York'taki hareket alanına ciddi kısıtlamalar getirdi. Reuters'a göre İran heyetinin hareketleri BM merkezi, İran'ın BM misyonu, büyükelçinin konutu ve JFK Havalimanı ile sınırlandırılacak.Fox News da İran heyetinin New York'taki konaklama yeri ile BM Genel Merkezi arasında hareket etmekle sınırlandırılacağını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/son-dakika-haberleri-trump-iran-konusunda-buyuk-kararin-esiginde-oldugunu-soyledi-yok-etmek-mi-istiyorum-yoksa-istemiyor-1108847308.html

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