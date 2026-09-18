https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/son-dakika-haberleri-trump-iran-konusunda-buyuk-kararin-esiginde-oldugunu-soyledi-yok-etmek-mi-istiyorum-yoksa-istemiyor-1108847308.html

Trump, İran konusunda 'büyük kararın' eşiğinde olduğunu söyledi: Yok etmek mi istiyorum, yoksa istemiyor muyum?

Trump, İran konusunda 'büyük kararın' eşiğinde olduğunu söyledi: Yok etmek mi istiyorum, yoksa istemiyor muyum?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı, İran'la savaşın geleceği için kritik bir kararın eşiğinde olduğunu açıkladı. Trump, büyük çaplı saldırıları yeniden başlatıp başlatmama konusunda karar vermeye hazırlandığını söyleyip "Her şey olabilir" dedi.

2026-09-18T09:12+0300

2026-09-18T09:12+0300

2026-09-18T09:12+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

i̇ran

abd

axios

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/12/1108846856_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f7710c149d508d1701b5cf38dad6759.jpg

Donald Trump'ın açıklamaları, ABD merkezli Axios'a verdiği röportajda İran yönetimine yönelik yeni bir büyük saldırı düzenleyip düzenlememe konusunda "büyük bir karar" vermesi gerektiğini söyledi.ABD Başkanı, "Önümde büyük bir karar var. İçeri girip onları yok etmek mi istiyorum, yoksa istemiyor muyum? Bu büyük bir karar. Benim açımdan her şey olabilir" ifadelerini kullandı.Körfez liderleriyle görüşecekTrump'ın söz konusu açıklaması, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gelecek hafta New York'ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleriyle gerçekleştirmesi planlanan görüşme öncesinde geldi.Trump son günlerde savaşın sona yaklaştığını söylemişti. Ancak ABD Başkanı'nın son açıklaması, Washington'ın çatışmayı bitirmek için yeniden geniş kapsamlı askeri güç kullanma seçeneğini de masada tuttuğunu gösterdi.Trump ayrıca New York'ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "Görüşebilirim" yanıtını verdi. Hürmüz'de tanker vurulduTrump'ın açıklamalarıyla aynı saatlerde, yani TSİ ile sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda Togo bayraklı bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini açıkladı.İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Ozmayi, "Trend" adlı tankerin İran'ın "yasa dışı geçiş" olarak nitelendirdiği bir girişimde bulunduğunu ve bunun ardından geminin vurulduğunu söyledi. İran tarafı, saldırının ardından gemide yangın çıktığını ve tankerin durduğunu bildirdi.Geçen gemi sayısı düştüCuma günü yayımlanan ön verilere göre perşembe günü Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca dört yük gemisi geçti. Bu sayı bir gün önce altı, son 10 günlük ortalamada ise yaklaşık 16 olarak kaydedilmişti.Veriler, tespit edilmemek amacıyla Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) transponderlerini kapatarak boğazdan geçmiş olabilecek gemileri kapsamıyor.ABD kamuoyunda savaşa destek geriliyorTrump'ın yeni bir askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği sırada yayımlanan Fox News anketi de ABD kamuoyunda savaşa ilişkin desteğin zayıfladığını ortaya koydu.Ankete göre kayıtlı seçmenlerin yüzde 71'i Trump yönetiminin İran savaşını sona erdirmek için net bir stratejisinin bulunmadığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 60'ı İran'a karşı askeri harekat başlatma kararının yanlış olduğunu belirtirken, yüzde 37'si kararı doğru buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/abdden-suudi-arabistana-243-milyar-dolarlik-f-35-satisina-onay-1108841644.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, abd, axios