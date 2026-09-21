https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/spk-fonlarin-tasfiye-surecini-3-aydan-6-aya-cikardi-1108895752.html

SPK fonların tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkardı

SPK fonların tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkardı

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T00:28+0300

2026-09-21T00:28+0300

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türki̇ye

sermaye piyasası kurulu (spk)

türkiye i̇ş bankası

türkiye

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü.

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