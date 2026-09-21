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SPK fonların tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkardı
SPK fonların tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkardı
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Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/tartistigi-taksicinin-aracina-tekme-atan-motosiklet-surucusu-tutuklandi-1108892586.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye i̇ş bankası, türkiye
sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye i̇ş bankası, türkiye

SPK fonların tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkardı

00:28 21.09.2026 (güncellendi: 00:29 21.09.2026)
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.
Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.
Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü.
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