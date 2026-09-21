https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/spk-fonlarin-tasfiye-surecini-3-aydan-6-aya-cikardi-1108895752.html
SPK fonların tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkardı
SPK fonların tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkardı
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T00:28+0300
2026-09-21T00:28+0300
2026-09-21T00:29+0300
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sermaye piyasası kurulu (spk)
türkiye i̇ş bankası
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü.
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sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye i̇ş bankası, türkiye
sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye i̇ş bankası, türkiye
SPK fonların tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkardı
00:28 21.09.2026 (güncellendi: 00:29 21.09.2026)
Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.
Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.
Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü.