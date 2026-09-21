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Sinemaseverler dikkat: 75 ilde tüm filmler 90 lira
Sinemaseverler dikkat: 75 ilde tüm filmler 90 lira
Sputnik Türkiye
Türkiye Sinema Festivali kapsamında 75 ilde tüm biletler 90 liradan satışa sunulacak. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T11:27+0300
2026-09-21T11:27+0300
yaşam
mehmet nuri ersoy
sinema
türkiye sinema festivali
sinema salonu
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Türkiye Sinema Festivali kapsamında 75 ilde yaklaşık bin 500 sinema salonunda 17 yerli ve yabancı film gösterilecek. İki gün sürecek festivalde tüm biletler 90 liradan satışa sunulacak. Türkiye Sinema Festivali ne zaman yapılacak?26-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival için “Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye’nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz.” diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımızın destekleriyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından GNÇ ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 780 binden fazla seyirciyi beyaz perde etrafında buluşturan festivali, bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilimizde, yaklaşık 1.500 salonda gerçekleştireceğiz; 17 yerli ve yabancı filmi izleyiciyle buluşturacağız. İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak; biletler bugünden itibaren satışa sunulacak. Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. Geçen yıl 800 bine yakın izleyiciye ulaşmıştıGeçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen festival, Türk sinema sektörü açısından önemli bir başarıya imza attı. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte 780 binden fazla seyirci sinema salonlarına geldi. Festival programında yılın merakla beklenen yapımlarının yanı sıra farklı türlerden yerli ve yabancı filmler yer alacak. Festival kapsamında gösterilecek filmler arasında Avengers: Endgame, Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikâyesi 5 gibi yapımlar da bulunuyor.Biletler ne zaman satışa sunulacak?26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye Sinema Festivali için biletler 21 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/robert-de-niro-31-yil-sonra-itiraf-etti-istanbulda-gece-kulubu-baskinlarina-katildim-1108488417.html
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mehmet nuri ersoy, sinema, türkiye sinema festivali, sinema salonu
mehmet nuri ersoy, sinema, türkiye sinema festivali, sinema salonu

Sinemaseverler dikkat: 75 ilde tüm filmler 90 lira

11:27 21.09.2026
© AAsinema salonu, koltuk
sinema salonu, koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© AA
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Türkiye Sinema Festivali kapsamında 75 ilde tüm biletler 90 liradan satışa sunulacak.
Türkiye Sinema Festivali kapsamında 75 ilde yaklaşık bin 500 sinema salonunda 17 yerli ve yabancı film gösterilecek. İki gün sürecek festivalde tüm biletler 90 liradan satışa sunulacak.

Türkiye Sinema Festivali ne zaman yapılacak?

26-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival için “Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye’nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz.” diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımızın destekleriyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından GNÇ ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 780 binden fazla seyirciyi beyaz perde etrafında buluşturan festivali, bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilimizde, yaklaşık 1.500 salonda gerçekleştireceğiz; 17 yerli ve yabancı filmi izleyiciyle buluşturacağız. İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak; biletler bugünden itibaren satışa sunulacak. Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 800 bine yakın izleyiciye ulaşmıştı

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen festival, Türk sinema sektörü açısından önemli bir başarıya imza attı. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte 780 binden fazla seyirci sinema salonlarına geldi. Festival programında yılın merakla beklenen yapımlarının yanı sıra farklı türlerden yerli ve yabancı filmler yer alacak. Festival kapsamında gösterilecek filmler arasında Avengers: Endgame, Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikâyesi 5 gibi yapımlar da bulunuyor.

Biletler ne zaman satışa sunulacak?

26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye Sinema Festivali için biletler 21 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.
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