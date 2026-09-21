https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/salahtan-trabzonsporda-son-9-sezonun-en-iyi-gol-baslangici-1108902518.html

Salah’tan Trabzonspor’da son 9 sezonun en iyi gol başlangıcı

Salah’tan Trabzonspor’da son 9 sezonun en iyi gol başlangıcı

Sputnik Türkiye

Trabzonspor’un Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Muhammed Salah, Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye çıkardı. Mısırlı futbolcu, 2017-18... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T11:21+0300

2026-09-21T11:21+0300

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spor

salah

burak yılmaz

muhammed salah

trabzonspor

süper lig

galatasaray

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada hat-trick yapan Muhammed Salah gol sayısını 7’ye yükseltti. Mısırlı futbolcu, bordo-mavili takımda son 9 sezondaki en golcü lig başlangıcına imza attı.Süper Lig’in ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Salah, Galatasaray karşısında attığı 3 golle gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı.İlk gollerini Başakşehir’e attıTrabzonspor formasıyla ilk kez ligin ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna giren Salah, ilk 11’de başladığı ikinci hafta maçında Başakşehir’e 2 gol attı. Bordo-mavililer karşılaşmayı 2-1 kazandı.Mısırlı futbolcu, Trabzonspor’un Amed Sportif Faaliyetler’e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da 1 kez fileleri havalandırdı.Salah, dördüncü haftada Gençlerbirliği karşısında 5-0 kazanılan maçta penaltıdan attığı golle ligdeki gol sayısını 4’e çıkardı.Galatasaray’a hat-trick yaptıİlk 5 haftayı 4 golle geçen Muhammed Salah, 6. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında hat-trick yaptı. Böylece Mısırlı futbolcu, ligde 7 gole ulaştı.Burak Yılmaz’dan 9 sezon sonraTrabzonspor’da bu performansa son olarak Burak Yılmaz ulaşmıştı. Burak Yılmaz, 2017-18 sezonunun ilk 6 haftasında 7 gol kaydetmişti.Muhammed Salah da ilk 6 haftada 7 gole ulaşarak Burak Yılmaz’dan sonra bordo-mavili formayla aynı gol başlangıcını yapan isim oldu.Trabzonspor’un gollerinin yüzde 54’ünü attıSalah, Trabzonspor’un bu dönemde ligde kaydettiği gollerin yüzde 54’üne imza attı.Mısırlı futbolcu, ilk 6 haftadaki gol performansıyla son 9 sezonda bordo-mavili formayı giyen Alexander Sörloth, Andreas Cornelius, Anthony Nwakaeme, Hugo Rodallega ve Paul Onuachu gibi isimlerin aynı dönemdeki gol sayılarını geride bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/trabzonspor-galatasarayi-4-0-yendi-salahtan-hat-trick-1108884399.html

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salah, burak yılmaz, muhammed salah, trabzonspor, süper lig, galatasaray