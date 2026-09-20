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Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 yendi: Salah'tan hat-trick
Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 yendi: Salah'tan hat-trick
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-0'lık üstünlüğüyle... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T09:34+0300
2026-09-20T09:34+0300
2026-09-20T09:34+0300
spor
salah
trabzonspor
uğurcan çakır
galatasaray
muhammed salah
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.3 gol ilk yarı geldiTrendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.4. dakikada Galatasaray sol taraftan ceza alanına yakın yerden Jakobs ile kullandığı taç atışında gol ararken bir anda kalesinde golü gördü. Taç atışı sonrasında son olarak savunmada Mustafa Eskihellaç'ın uzaklaştırdığı top ile kendi yarı alanında rakip savunmanın arkasında buluşan Muhammed Salah, ceza alanına kadar girdi. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mısırlı oyuncu, yerden bir vuruşla topu Uğurcan'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-09. dakikada Pina'nın sol taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın yerden vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.18. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa ile çıkardığı topu Sanchez kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta çıktı.35. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Pina'nın ters kafa vuruşunda, Dju meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.37. dakikada soldan hızla ceza alanına giren Jakobs'un şutunda, kaleci Onana'nın güçlükle çeldiği top üst direğe çarparak uzaklaştı.39. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Muhammed Salah'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saviolo'nun yerden şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-044. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Dju, savunmada Sanchez'den kaptığı topu Salah'a aktardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0İlk yarı bordo-mavili takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarı Salah'tan bir gol daha50. dakikada Sallai'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onana topu çıkardı.60. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında Saviolo'nun şutunda, savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır kornere çeldi.Okan Buruk kırmızı kart gördü72. dakikada sarı kartı bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazdan kırmızı kart gördü.80. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında, Ozan Tufan'ın pasında orta alanda aldığı top ile sağ çaprazdan ceza alanına giren Salah, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı plase vuruşla yerden filelere gönderdi: 4-085. dakikada Ugochukwu, Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izleyen Batuhan Kolak, sarı kartı iptal edip bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/galatasaray---venezia-macinin-ardindan-okan-buruk-en-onemli-olcu-villarreal-maci-olacak-1107587744.html
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salah, trabzonspor, uğurcan çakır, galatasaray, muhammed salah
salah, trabzonspor, uğurcan çakır, galatasaray, muhammed salah
Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 yendi: Salah'tan hat-trick
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Salah maçta 3 gol attı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
4. dakikada Galatasaray sol taraftan ceza alanına yakın yerden Jakobs ile kullandığı taç atışında gol ararken bir anda kalesinde golü gördü. Taç atışı sonrasında son olarak savunmada Mustafa Eskihellaç'ın uzaklaştırdığı top ile kendi yarı alanında rakip savunmanın arkasında buluşan Muhammed Salah, ceza alanına kadar girdi. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mısırlı oyuncu, yerden bir vuruşla topu Uğurcan'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0
9. dakikada Pina'nın sol taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın yerden vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
18. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa ile çıkardığı topu Sanchez kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
35. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Pina'nın ters kafa vuruşunda, Dju meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.
37. dakikada soldan hızla ceza alanına giren Jakobs'un şutunda, kaleci Onana'nın güçlükle çeldiği top üst direğe çarparak uzaklaştı.
39. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Muhammed Salah'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saviolo'nun yerden şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-0
44. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Dju, savunmada Sanchez'den kaptığı topu Salah'a aktardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0
İlk yarı bordo-mavili takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı Salah'tan bir gol daha
50. dakikada Sallai'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onana topu çıkardı.
60. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında Saviolo'nun şutunda, savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır kornere çeldi.
Okan Buruk kırmızı kart gördü
72. dakikada sarı kartı bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazdan kırmızı kart gördü.
80. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında, Ozan Tufan'ın pasında orta alanda aldığı top ile sağ çaprazdan ceza alanına giren Salah, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı plase vuruşla yerden filelere gönderdi: 4-0
85. dakikada Ugochukwu, Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izleyen Batuhan Kolak, sarı kartı iptal edip bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.