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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-duma-secimlerinde-sandiklarin-yuzde-87si-acildi-4-parti-baraji-asti-1108898053.html
Rusya Duma seçimlerinde sandıkların yüzde 87’si açıldı: 4 parti barajı aştı
Rusya Duma seçimlerinde sandıkların yüzde 87’si açıldı: 4 parti barajı aştı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Meclisinin alt kanadı Devlet Duması’nın 9. dönem milletvekili seçimlerinde oyların yüzde 87,91’i sayıldı. Rusya Merkez Seçim Komisyonunun (MSK)... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T08:10+0300
2026-09-21T08:20+0300
dünya
rusya
duma seçimleri
seçimler
birleşik rusya partisi
rusya federasyonu komünist partisi
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MSK verilerine göre, Birleşik Rusya Partisi (Yedinaya Rossiya) oyların yüzde 57,87’sini alarak seçimde birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yüzde 13,84 ile ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) yüzde 8,86 ile üçüncü, Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) ise yüzde 7,94 ile dördüncü sırada yer alarak parlamentodaki yerini korudu.Mevcut parlamentoda yer alan Adil Rusya Partisi (Spravedlivaya Rossiya) oyların yüzde 4,95’ini alarak seçim barajının altında kaldı.Elektronik oylamada lider değişmediMSK Başkanı Ella Pamfılova, Uzaktan Elektronik Oylama (DEG) sisteminde kullanılan oyların dağılımını da kamuoyuyla paylaştı. Pamfılova’nın aktardığı bilgilere göre, elektronik oylamada Birleşik Rusya yüzde 49,06 ile ilk sırada yer alırken, Yeni İnsanlar Partisi yüzde 15,42 ile ikinci, KPRF ise yüzde 12,26 ile üçüncü oldu.18 Eylül’de başlayan ve 20 Eylül akşamı sona eren Tek Seçim Günü (EDG) kapsamında, Duma seçimlerinin yanı sıra bölgesel ve yerel seviyede toplam 20 bin 700 sandalye ve seçimli makam için sandık başına gidildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleşen seçimleri ülkenin en önemli iç politika olayı olarak nitelendirmişti.Katılım oranı yüzde 56,66 olarak gerçekleştiSiber saldırılar, tehditler ve engelleme girişimlerinin gölgesinde gerçekleştiği belirtilen seçimlerde seçmen katılım oranı yüzde 56,66 olarak kayıtlara geçti.Seçim süreci boyunca sivil altyapılara ve seçim sandıklarına yönelik çeşitli saldırıların düzenlendiği bildirildi. Moskova’da 1283 numaralı Sandık Kurulu Başkanı Natalya Sanaykina’nın evi İHA enkazı nedeniyle zarar gördü ve kendisi bacaklarından yaralandı. Zaporojye bölgesinde 394 numaralı Sandık Kurulu Başkanı Yelena Astanina düzenlenen dron saldırısı sonucu hayatını kaybetti.Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astanina’nın ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınayarak, merhum sandık başkanını ölümünden sonra Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/rusya-devlet-dumasi-secimleri-icin-istanbulda-sandik-kuruldu-1108891207.html
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rusya, duma seçimleri, seçimler, birleşik rusya partisi, rusya federasyonu komünist partisi

Rusya Duma seçimlerinde sandıkların yüzde 87’si açıldı: 4 parti barajı aştı

08:10 21.09.2026 (güncellendi: 08:20 21.09.2026)
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidinГолосование на избирательном участке в Новосибирске на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва
Голосование на избирательном участке в Новосибирске на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Rusya Federal Meclisinin alt kanadı Devlet Duması’nın 9. dönem milletvekili seçimlerinde oyların yüzde 87,91’i sayıldı. Rusya Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) açıkladığı geçici verilere göre, yüzde 5’lik seçim barajını aşmayı başaran 4 siyasi parti parlamentoya girmeye hak kazandı.
MSK verilerine göre, Birleşik Rusya Partisi (Yedinaya Rossiya) oyların yüzde 57,87’sini alarak seçimde birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) yüzde 13,84 ile ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) yüzde 8,86 ile üçüncü, Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) ise yüzde 7,94 ile dördüncü sırada yer alarak parlamentodaki yerini korudu.
Mevcut parlamentoda yer alan Adil Rusya Partisi (Spravedlivaya Rossiya) oyların yüzde 4,95’ini alarak seçim barajının altında kaldı.

Elektronik oylamada lider değişmedi

MSK Başkanı Ella Pamfılova, Uzaktan Elektronik Oylama (DEG) sisteminde kullanılan oyların dağılımını da kamuoyuyla paylaştı. Pamfılova’nın aktardığı bilgilere göre, elektronik oylamada Birleşik Rusya yüzde 49,06 ile ilk sırada yer alırken, Yeni İnsanlar Partisi yüzde 15,42 ile ikinci, KPRF ise yüzde 12,26 ile üçüncü oldu.
18 Eylül’de başlayan ve 20 Eylül akşamı sona eren Tek Seçim Günü (EDG) kapsamında, Duma seçimlerinin yanı sıra bölgesel ve yerel seviyede toplam 20 bin 700 sandalye ve seçimli makam için sandık başına gidildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleşen seçimleri ülkenin en önemli iç politika olayı olarak nitelendirmişti.

Katılım oranı yüzde 56,66 olarak gerçekleşti

Siber saldırılar, tehditler ve engelleme girişimlerinin gölgesinde gerçekleştiği belirtilen seçimlerde seçmen katılım oranı yüzde 56,66 olarak kayıtlara geçti.
Seçim süreci boyunca sivil altyapılara ve seçim sandıklarına yönelik çeşitli saldırıların düzenlendiği bildirildi. Moskova’da 1283 numaralı Sandık Kurulu Başkanı Natalya Sanaykina’nın evi İHA enkazı nedeniyle zarar gördü ve kendisi bacaklarından yaralandı. Zaporojye bölgesinde 394 numaralı Sandık Kurulu Başkanı Yelena Astanina düzenlenen dron saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astanina’nın ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınayarak, merhum sandık başkanını ölümünden sonra Cesaret Nişanı ile ödüllendirdi.
Rusya’daki seçimlerde oyların yüzde 70’i sayıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2026
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