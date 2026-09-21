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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-iki-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1108907644.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'da iki yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'da iki yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rus güçlerin Harkov Bölgesindeki Polnaya ve Novoaleksandrovka yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
himars
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Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla özel askeri operasyonun seyrine dair günlük raporunu açıkladı.Açıklamaya göre, ‘Kuzey’ grup birlikleri Harkov Bölgesinde kuşatma halkasını daraltmayı ve dış kontrol bölgesini genişletmeyi sürdürüyor. Yürütülen kararlı harekât sonucunda söz konusu bölgede Polnaya ve Novoaleksandrovka yerleşim yerleri kontrol altına alındı.Son bir içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kaybı 1.440'tan fazla asker ve biri tank 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı operasyonel-taktik havacılık, saldırı insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu güçleri; Ukrayna ordusu tarafından kullanılan lojistik merkezleri, Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, askeri havaalanlarını, mühimmat, yakıt ve askeri malzeme depolarını, İHA üretim atölyeleri ile depolama alanlarını, ayrıca Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını 153 bölgede vurdu.Hava savunma sistemleri tarafından dört güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden dört mermi ve 634 sabit kanatlı İHA düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-disisleri-bakanligi-batili-teknoloji-devleri-ukraynali-telefon-dolandiricilarina-destek-1108903777.html
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rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'da iki yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

13:03 21.09.2026 (güncellendi: 13:05 21.09.2026)
© Sputnik / Sergey BobılevRus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Rus güçlerin Harkov Bölgesindeki Polnaya ve Novoaleksandrovka yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla özel askeri operasyonun seyrine dair günlük raporunu açıkladı.
Açıklamaya göre, ‘Kuzey’ grup birlikleri Harkov Bölgesinde kuşatma halkasını daraltmayı ve dış kontrol bölgesini genişletmeyi sürdürüyor. Yürütülen kararlı harekât sonucunda söz konusu bölgede Polnaya ve Novoaleksandrovka yerleşim yerleri kontrol altına alındı.
Son bir içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kaybı 1.440'tan fazla asker ve biri tank 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı operasyonel-taktik havacılık, saldırı insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu güçleri; Ukrayna ordusu tarafından kullanılan lojistik merkezleri, Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, askeri havaalanlarını, mühimmat, yakıt ve askeri malzeme depolarını, İHA üretim atölyeleri ile depolama alanlarını, ayrıca Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını 153 bölgede vurdu.
Hava savunma sistemleri tarafından dört güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden dört mermi ve 634 sabit kanatlı İHA düşürüldü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
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