https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-iki-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1108907644.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'da iki yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov'da iki yerleşim birimi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rus güçlerin Harkov Bölgesindeki Polnaya ve Novoaleksandrovka yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T13:03+0300

2026-09-21T13:03+0300

2026-09-21T13:05+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla özel askeri operasyonun seyrine dair günlük raporunu açıkladı.Açıklamaya göre, ‘Kuzey’ grup birlikleri Harkov Bölgesinde kuşatma halkasını daraltmayı ve dış kontrol bölgesini genişletmeyi sürdürüyor. Yürütülen kararlı harekât sonucunda söz konusu bölgede Polnaya ve Novoaleksandrovka yerleşim yerleri kontrol altına alındı.Son bir içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kaybı 1.440'tan fazla asker ve biri tank 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı operasyonel-taktik havacılık, saldırı insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu güçleri; Ukrayna ordusu tarafından kullanılan lojistik merkezleri, Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, askeri havaalanlarını, mühimmat, yakıt ve askeri malzeme depolarını, İHA üretim atölyeleri ile depolama alanlarını, ayrıca Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını 153 bölgede vurdu.Hava savunma sistemleri tarafından dört güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden dört mermi ve 634 sabit kanatlı İHA düşürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/rusya-disisleri-bakanligi-batili-teknoloji-devleri-ukraynali-telefon-dolandiricilarina-destek-1108903777.html

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